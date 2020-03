Plus de 400 Montréalais se sont réunis lors du 23e événement-bénéfice des Tuques bleues pour arpenter le mont Royal en raquettes dans les conditions exceptionnelles permises par les récentes bordées de neige. Présenté le 13 février, l’événement a permis de récolter près de 150 000$ au profit des programmes de conservation des milieux naturels des Amis de la montagne.

La Presse

Inspirée de la tradition du Montreal Snowshoe Club au 19e siècle, cette aventure sportive et festive s’est réinventée cette année en proposant, en plus de l’incontournable Course top chrono au sommet, une Marche illuminé ponctuée de clins d’oeil historiques.

Pour une 10e année consécutive, la présidence d’honneur a été assurée par Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. « C’est avec beaucoup de fierté que j’ai accepté la présidence d’honneur de la Célébration des Tuques bleues pour une dixième année. Il s’agit d’un événement phare de l’hiver montréalais et d’une mobilisation importante, destinée à reconnaître l’importance du mont Royal. Les amis de la montagne travaillent activement à protéger et à mettre en valeur ce joyau naturel de la métropole. La Chambre est heureuse de soutenir cette initiative et de participer à cet événement rassembleur. »

Robert Beaudry, conseiller de la Ville de Montréal et responsable de l’habitation, de la stratégie immobilière, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au sein du comité exécutif de la Ville, a remis les médailles aux gagnantes et gagnants de la Course top chrono lors des festivités sous les étoiles au belvédère Kondiaronk.

Sarah Christiani a remporté l’or chez les femmes, suivie par Dominique Codère et Marie-Claude Genest. Chez les hommes, Steves Morin a terminé premier, suivi par Félix Parent-Sirard et Parker Donaldson.

Onze organisations ont choisi d’être partenaires du Défi Équipes pour remporter le Trophée des Tuques bleues : Atrium, Banque Scotia, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Galvion, Les amis de la montagne, Manuvie, Palais des congrès de Montréal, Samcon, Université de Montréal, Ville de Montréal et Woods.

Michel Leblanc et Peter A. Howlett, C.M. ont eu l’honneur de remettre le Trophée des Tuques bleues à l’équipe de l’Université de Montréal avec un temps cumulé de 50 min 59 s. par ses trois meilleurs coureurs.

Les amis de la montagne tiennent à souligner l’engagement et la fidèle contribution des grands partenaires de l’événement : partenaires principaux Samcon et Manuvie ; partenaires privilégiés Groupe Copley, Atlas Snowshoes, Tubbs Snowshoes, Boréale ; partenaires biens et services 2e Régiment de l’Artillerie du Canada, Boréale, Cardio Plein Air, Juliette & Chocolat, Les fermes Kavalier, Musion Canada, Sport Qualité, Table 51, Traiteur Java U ; partenaire média Bell Média et ses stations de radio affiliées Rouge 107,3 FM, CJAD 800 AM et CTV ; partenaire public Ville de Montréal.

Organisme à but non lucratif, Les amis de la montagne ont pour mission de protéger et mettre en valeur le mont Royal en privilégiant l’engagement de la communauté et l’éducation à l’environnement.