Le 27 février dernier, l’équipe de Danone Canada a célébré la remise d’un don de 68 097$ au Club des petits déjeuners afin de contribuer à ce que les enfants canadiens puissent, partout au pays, commencer leur journée avec un petit déjeuner nutritif.

La Presse

Danone Canada est un partenaire fondateur du Club des petits déjeuners et a donné plus de 20 millions de portions de yogourts et de produits d’origine végétale grâce à ce partenariat, en plus de faire du bénévolat auprès des chapitres locaux du Club.

Le président-fondateur et le directeur général du Club des petits déjeuners, Daniel Germain et Tommy Kulczyk, ainsi que le président-directeur général de Danone Canada, Dan Magliocco étaient accompagnés de leurs collègues lors de la remise de ce don.