Le 14e Mois des Câlins de Sainte-Justine s’est conclu le 19 février dernier.

La Presse

Les Québécois ont à nouveau fait preuve d'une grande générosité envers les enfants et familles de Sainte-Justine, et ce, grâce à l’appui de ses fidèles partenaires, Rythme, Jean Coutu et Clarins. En plus de s’être procuré les 30 000 Embellisseurs Lèvres « Rose Câlins » de Clarins, vendus en exclusivité dans les succursales Jean Coutu du Québec, la population a réagi au partage d’histoires des enfants de Sainte-Justine sur les médias sociaux, permettant de mobiliser et de sensibiliser encore plus les gens à la cause.

Jean Coutu et Clarins ont ainsi remis plus de 430 000$ au CHU Sainte-Justine et à son Centre de réadaptation Marie-Enfant (CRME), seul centre dédié exclusivement à la réadaptation pédiatrique au Québec.

Étaient présents à l’annonce Julie Riel, Fondation CHU Sainte-Justine, Danielle La Roche, Clarins Canada, Sébastien Benoit, Rythme, Mitsou Gélinas, Rythme, Christian Comtois, Groupe Jean Coutu, et Stéphanie Bureau, Fondation CHU Sainte-Justine.