Plus de 215 382$ ont été amassés lors de la 19e soirée Célébration de la science.

Plus de 215 382$ ont été amassés le 20 février dernier lors de la 19e soirée Célébration de la science.

La Presse

Cette somme servira notamment au renouvellement de l’exposition Clic!, une zone d’exploration scientifique dédiée aux enfants de 4 à 7 ans, ainsi qu’à offrir l’accès gratuit à une centaine de familles défavorisées.

La soirée de levée de fonds, animée par Edith Cochrane, aura aussi permis aux convives de découvrir Explore, la nouvelle zone interactive inaugurée à la fin du mois de novembre. Ce sont plus de 300 convives qui se sont réunis pour appuyer la mission éducative du seul centre des sciences au Québec.

« J’ai la chance de pouvoir compter – tant au Centre des sciences qu’au Vieux-Port de Montréal - sur des équipes talentueuses, engagées et créatives à qui je ne saurais suffisamment exprimer ma gratitude. Avec votre aide, nous allons faire honneur à ce talent pour que les 20 prochaines années soient encore plus mémorables! » a déclaré Isabel Dansereau, directrice générale de la Fondation du Centre des sciences.

Depuis sa création en 2001, la Fondation du Centre des sciences récolte des fonds dans le but de contribuer à aider les prochaines générations à découvrir, comprendre et s’approprier la science et la technologie.

Avec plus 700 000 visiteurs annuellement, le Centre des sciences de Montréal est un complexe dédié à la science et à la technologie. Ses partenaires sont Volvo, TELUS et La Presse +.