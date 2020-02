Margaux Roncière, qui obtiendra son diplôme en sciences pures et appliquées du Collège Dawson ce printemps, a décroché à la mi-février la plus importante bourse de premier cycle au Canada : la bourse Loran.

La Presse

« J’ai failli ne pas y croire quand j’ai entendu la nouvelle! » a déclaré Mme Roncière au service des communications de Dawson. « Je suis à la fois ravie et surprise! Je suis encore en train de digérer la nouvelle. »

Mme Roncières a déposé une demande à l’automne et s’est soumise à un processus de sélection rigoureux qui s’est terminé par un voyage tous frais payés à Toronto pour des entretiens nationaux le week-end du 1er et du 2 février. La Fondation Boursiers Loran a annoncé la nouvelle à l’échelle nationale le 13 février.

Outre les bonnes notes, le comité de sélection recherchait des qualités de leader et une force de caractère.

Dès l’âge de sept ans, Mme Roncière s’est préoccupée de l’égalité des chances et a participé à plusieurs projets de développement et de renforcement des capacités. « Le projet qui me tenait le plus à cœur était celui de Yuva au Népal. Il s’agissait d’une initiative lancée par un groupe de huit élèves de mon école secondaire. Nous avions deux objectifs : créer un espace multimédia pour les élèves d’une école de Katmandou, et réduire les obstacles à l’éducation des filles en les sensibilisant aux menstruations et en leur fournissant des serviettes hygiéniques. J’ai été très motivée par nos résultats. »

Au Collège Dawson, elle a continué à se développer sur le plan scolaire et personnel. « Une des choses que je préfère à Dawson, dit-elle, c’est qu’on y rencontre des gens d’horizons très différents. Cela vous permet d’évoluer en tant que personne et de voir différentes perspectives. »

« Le corps enseignant et le personnel de Dawson nous encouragent vraiment à nous investir, explique Mme Roncière. Par exemple, le professeur Jonathon Sumner m’a accompagnée, ainsi que d’autres étudiants de Dawson, au concours de physique Déplace de l’air, et l’infirmière scolaire Julie Gosselin soutient la mise en place d’une section jack.org à Dawson. »

En plus de ses études et de ses projets de développement, Margaux Roncière est active au sein de l’organisme Grands Frères Grandes Sœurs, et aime la peinture à l’huile et à l’acrylique, ainsi que la création et la confection de vêtements.

« La bourse Loran est la bourse de premier cycle de quatre ans la plus importante et la plus complète du Canada, a déclaré la Fondation Boursiers Loran dans un communiqué. Elle est unique, parce qu’elle constitue un investissement dans une trajectoire future potentielle ayant un grand impact. La bourse Loran représente un défi permanent pour ses boursiers, qui doivent mener une vie exceptionnelle et assumer des rôles de leadership importants, ce qui aura une incidence positive sur leur communauté, le Canada et le monde qui nous entoure. »

La vie de Mme Roncière va changer en rejoignant cette communauté de boursiers Loran. « Je n’avais jamais envisagé d’étudier hors de la province, mais c’est une condition pour les boursiers Loran », explique-t-elle. Elle n’a pas encore décidé quelle université elle fréquentera, mais elle a à cœur de poursuivre une carrière où elle pourra aider les personnes vivant avec un handicap. Pour réaliser ce rêve, elle a l’intention d’étudier le génie biomédical.

Mme Roncière est l’une des 36 jeunes Canadiennes et Canadiens exceptionnels choisis par la Fondation Boursiers Loran parmi un bassin de 5194 candidats. Les boursiers Loran font preuve de force de caractère, d’engagement envers la communauté, de leadership potentiel, d’une grande diversité d’intérêts scolaires et extrascolaires, d’intégrité et d’un haut niveau d’autonomie personnelle. Mme Roncière est l’une des sept boursiers Loran du Québec cette année.

Les boursiers Loran reçoivent une bourse de quatre ans renouvelable comprenant une allocation de subsistance annuelle et une dispense de frais de scolarité équivalente de l’une des 25 universités partenaires de la Fondation; un financement de stages d’été trisectoriels (entreprise, politique publique et développement communautaire); un mentorat individuel et la possibilité de nouer des liens avec d’autres jeunes à fort potentiel dans le cadre de rencontres entre universitaires.

Après leurs études de premier cycle, les boursiers Loran sont accueillis dans une communauté d’anciens étudiants engagés, au sein de laquelle les anciens boursiers établissent des liens et collaborent par le biais de pôles régionaux et de réunions plus importantes. Mme Roncière sera en contact avec d’autres anciens étudiants de Dawson qui ont remporté la prestigieuse bourse : Diane de Kerckhove en 1992, Melanie Derynck Lightstone en 2002 et Ariel Charney en 2011.

« L’histoire étonnante de Mme Roncière nous montre que la motivation et l’engagement peuvent mener aux plus hautes réalisations, a déclaré Richard Filion, directeur général du Collège Dawson. Depuis ses premières années, cette étudiante est déterminée à agir concrètement afin d’améliorer réellement la vie des gens. Son histoire montre ce qu’il est possible d’accomplir lorsqu’on participe à des projets de la vie réelle. Elle vous donne la confiance, les connaissances et les compétences qui vous permettent de donner vie à vos rêves, ce qui devrait être l’objectif de l’éducation. Le Collège Dawson est fier de compter Mme Roncière parmi ses étudiants. Félicitations Margaux, et bonne chance pour ce nouveau voyage passionnant. »