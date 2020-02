Centraide du Grand Montréal a récolté 59 700 000$ lors de sa campagne annuelle 2019.

La Presse

Cette somme permettra de soutenir quelque 350 organismes qui luttent contre la pauvreté et l’exclusion à Montréal, à Laval et sur la Rive-Sud.

L’annonce du résultat de la campagne Centraide a été faite le 5 février dernier d’un événement de reconnaissance soulignant l’engagement des milieux de travail et des organismes envers les personnes vulnérables, ainsi que la générosité de ses donateurs.

Étaient notamment présents les coprésidents de la campagne Centraide 2019, Éric Martel, président-directeur général d’Hydro-Québec, et Andrew Lutfy, président et chef de la direction du Groupe Dynamite et de Carbonleo, ainsi que la présidente et directrice générale de Centraide du Grand Montréal, Lili-Anna Pereša.