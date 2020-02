Le Comité organisateur de la 55e Finale des Jeux du Québec – Laval 2020 (COFJQ – Laval 2020) a récolté 141 900$ lors de sa soirée-bénéfice présentée par Desjardins Entreprises, qui s’est déroulée le 30 janvier dernier en présence de plus de 600 convives.

La Presse

Cet événement, dont l’objectif initial de 100 000$ a été dépassé, s’est déroulé à la Salle André-Mathieu. Le spectacle Adrénaline de Vincent Vallières et de ses invités, Ingrid St-Pierre, le rappeur Fouki et les finalistes de Secondaire et Cégeps en spectacle faisaient partie de la soirée.

Roseline Filion, porte-parole de la 55e Finale, s’est réjouie de la réussite de cette soirée-bénéfice, puisque l’argent recueilli contribuera au succès des compétitions de l’été 2020.

Richard Scofield, président d’honneur de la soirée et président du Groupe St-Hubert s’est dit très fier : « Nous avions un objectif ambitieux et nous sommes très heureux des résultats. Je peux vous dire que nous avons été agréablement surpris par la vague de solidarité entourant l’événement. »

« Les résultats de cette soirée-bénéfice envoient un message de mobilisation et d’engagement à la communauté lavalloise en vue d’assurer la réussite de la Finale », a indiqué Marc DeBlois, le directeur général du COFJQ – Laval 2020.

PHOTO FOURNIE PAR LE COFJQ – LAVAL 2020 Yves Carignan, Richard Scofield, Jacques Ulysse, Roseline Filion, Carl Pichette, Tommy Pelletier, Marc Demers et Bruny Surin.

Le maire Laval, Marc Demers a souligné l’implication des entreprises et de la communauté. « Être l’hôte de la Finale des Jeux est un honneur et j’en suis extrêmement fier. Fier de constater tous les efforts déployés par le comité organisateur et ses partenaires à faire rayonner notre région. Et fier également de nos citoyennes et citoyens, qui se préparent à accueillir chaleureusement des gens venus de partout au Québec. »

Le chèque a été remis au président du conseil d’administration du COFJQ – Laval 2020, Yves Carignan, par M. Scofield et Tommy Pelletier, directeur général de Desjardins Entreprises Laval-Laurentides, qui présentait l’événement.

Étaient également présents Jacques Ulysse, directeur général de la Ville de Laval, Roseline Filion, porte-parole du COFJQ – Laval 2020, Carl Pichette, vice-président marketing, E-commerce chez IGA, Marc Demers, maire de Laval, et Bruny Surin, ambassadeur du COFJQ – Laval 2020.

Du 31 juillet 8 août 2020, la région de Laval accueillera quelque 3300 jeunes athlètes en provenance de 19 délégations de partout au Québec. Ces jeunes âgés de 12 à 17 ans viendront se mesurer dans l’une des 17 disciplines au programme de la 55e Finale des Jeux du Québec.

Grâce à l’implication du milieu politique et des affaires lavallois ainsi qu’à celle de nombreux citoyens, le Comité organisateur sera en mesure de présenter un événement sportif hors de l’ordinaire et mémorable pour tous les jeunes athlètes qui y participeront et pour la communauté lavalloise et sportive.