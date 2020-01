En philanthropie, les donateurs n’ont pas toujours la chance de constater concrètement l’impact de leur générosité. Le 23 janvier dernier, Anthony Taddeo, président de Volvo Laval et son épouse, Mme Lucia Taddeo, ont eu le privilège de rencontrer le petit Léo Jolicoeur et sa maman, Joanie Paré, qui ont directement bénéficié de leur don à la Fondation Cité de la Santé.

En novembre dernier, Mme Paré a été parmi les premières à expérimenter le gaz hilarant Pronox, qui soulage la douleur durant l’accouchement. Deux appareils de distribution de ce gaz, qui demandaient un investissement d’environ 15 000$, ont été acquis grâce au soutien financier de M. et Mme Taddeo, par leur fonds créé en 2009.

« Nous avons accueilli nos jumelles ici-même à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé il y a 22 ans! Il était normal pour nous de nous impliquer et de redonner à cette communauté qui fait de beaux petits miracles chaque jour, en accompagnant les parents dans la naissance de leur enfant. C’est pour cela que nous avons créé le Fonds Lucia et Anthony Taddeo et le programme Les Anges de la Cité », a dit Anthony Taddeo, président de Volvo Laval.

« M. et Mme Taddeo font partie de la grande famille de la Fondation Cité de la Santé et nous sommes heureux de les avoir à nos côtés. Par leurs contributions importantes, ils soutiennent le remarquable travail accompli par les équipes du CISSS de Laval », a dit André Malacket, directeur général de la Fondation Cité de la Santé.

Depuis le 24 novembre 2019, le Pronox (gaz hilarant) fait partie des méthodes de soulagement de la douleur proposées aux femmes qui accouchent à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé. Cette technique offre une alternative à l’anesthésie péridurale, allège les douleurs reliées au travail et tend à en réduire la durée. Pour les quelque 4000 mamans qui donnent naissance chaque année à l’Hôpital, c’est une grande avancée. La Fondation Cité de la Santé et le CISSS de Laval remercient la famille Taddeo et tous les donateurs qui contribuent au Continuum mère-enfant.

Étaient également présentes à la rencontre Anick Deslongchamps (directrice du Programme jeunesse du CISSS de Laval) et Chantal Friset (PDGA du CISSS de Laval).

La Fondation Cité de la Santé a pour mission de contribuer à l’amélioration des soins et des services du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval. Depuis 40 ans, elle permet l’acquisition d’équipement médical, améliore la qualité de vie des bénéficiaires, participe à la recherche et à l’enseignement, soutient le développement des compétences ainsi que la formation du personnel soignant et contribue à l’amélioration des infrastructures.