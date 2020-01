Les membres du cabinet de campagne et du CA de la Fondation en compagnie des élus et de M. Castonguay.

La soirée de clôture de la Grande Campagne de financement de la Fondation Santé Sud de Lanaudière (Hôpital Pierre-Le Gardeur), le 23 janvier dernier, a permis de reconnaître les donateurs de la campagne de financement « Participez à l’effet papillon ».

La Fondation était fière d’annoncer aux nombreux élus, partenaires et donateurs présents que 9 150 000$ ont été amassés sur un objectif prévu de 8 000 000 $. Grâce à la somme amassée, de nombreux projets d’envergure sont réalisés ou en voie de réalisation pour l’amélioration des soins et services de santé offerts aux résidents du Sud de Lanaudière.

François Dupuis, gouverneur du cabinet de campagne et vice-président du conseil d’administration de la Fondation, a tenu à remercier les membres du cabinet de campagne, qui ont déployé des efforts « colossaux » pour assurer le succès de cette deuxième Grande Campagne de financement dans l’histoire de la Fondation Santé Sud de Lanaudière.

M. Dupuis a ensuite souligné la mobilisation des partenaires d’affaires et du milieu médical de la région, qui n’ont pas hésité à s’engager dans la Grande Campagne. Il a évoqué notamment les partenaires «Diamant», la Ville de Terrebonne, le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de la région, ainsi que l’entreprise Saputo, ayant contribué à hauteur de plus de 500 000$, ainsi que les partenaires «Rubis», dont la contribution s’élève à un montant allant jusqu’à 250 000$, la Ville de Mascouche, la Ville de Repentigny, Complexe Enviro Connexions, Desjardins, Bell ainsi que Banque Nationale.

Le PDG du CISSS de Lanaudière, M. Daniel Castonguay s’est par la suite adressé aux invités en soulignant le rôle important qu’occupe la Fondation pour la concrétisation de projets porteurs d’espoir pour les résidents du Sud de Lanaudière. Il a souligné la réalisation du projet d’agrandissement et d’aménagement du centre de soins en oncologie, du Centre ambulatoire en gériatrie, de l’arrivée imminente de l’appareil d’imagerie médicale Tep Scan, ainsi que des projets en voie de la réalisation, notamment la construction de logements supervisés en santé mentale ainsi que la Construction d’une Maison des naissances.

En clôture d’événement, le directeur général de la Fondation, Alexandre Lebel, s’est adressé aux invités : « Il y a cinq ans, je m’adressais à vous après la première année du lancement de la Grande Campagne et je m’engageais à ce que la Fondation continue de grandir et de déployer ses ailes pour ainsi rayonner davantage dans la région. Cinq ans plus tard, je crois que nous pouvons dire que c’est mission accomplie. C’est avec un grand honneur que je vous annonce que la dernière Grande Campagne de financement a permis d’amasser 9 150 000$ ».

M. Lebel a ensuite souligné le fait que la Fondation se tourne maintenant vers l’avenir : « Avec la Clôture de la Grande Campagne, l’équipe reprend le flambeau et se tourne vers l’avenir. De nouveaux membres se sont joints au conseil d’administration de la Fondation, ainsi qu’à l’équipe de la permanence. De nouveaux partenaires et donateurs se joignent à la cause et nos événements permettent d’amasser des sommes de plus en plus importantes, ce qui permet la réalisation de projets d’envergure, année après année. »

La mission de la Fondation est de recueillir des dons pour l’achat d’équipements médicaux et pour la réalisation de projets rassembleurs qui permettent d’améliorer l’offre de service et l’état de santé des résidents desservis par l’Hôpital Pierre-Le Gardeur et les constituantes du réseau de la santé situées dans le Sud de Lanaudière. La Fondation oeuvre de façon complémentaire au financement public.