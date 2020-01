Grâce à une collaboration avec la Fondation Accueil Bonneau, cette année, la créatrice de l’événement « C’est Noël pour tout le monde », Line Millier, a recueilli plus de 39 000$ en dons.

La Presse

À l’automne dernier, la Fondation Accueil Bonneau, décidait d’appuyer « C’est Noël pour tout le monde » en offrant un soutien logistique et administratif à l’événement dont l’activation d’une plateforme de dons en ligne qui a permis aux donateurs d’obtenir un reçu officiel pour fins d’impôt.

L’organisatrice Line Millier a également profité des espaces, de l’infrastructure et du personnel qualifié de l’Accueil Bonneau puisque, le samedi du 18 janvier l’organisme ouvrait tout grand son Centre de jour permettant ainsi la distribution de vêtements, de bottes et d’articles d’hiver neufs aux sans-abris et aux personnes en situation de pauvreté. Malgré le froid polaire, la chaleur était au rendez-vous à l’Accueil Bonneau ; musique, café, collations et un service de distribution assuré par près de 20 bénévoles ont permis à 320 personnes dans le besoin de vivre un moment de partage et de repartir avec des vêtements chauds pour affronter le froid.

« Nous sommes ravis d’avoir tenu l’événement après la période des Fêtes, car les premières semaines de la nouvelle année sont souvent cruelles pour les personnes qui vivent dans la rue. Cette journée spéciale permet de rappeler à la population que la lutte contre l’itinérance exige un effort constant tout au long de l’année. Nous avons accueillis de nouveaux visages dont plusieurs personnes issues des communautés culturelles ainsi que plusieurs femmes », souligne la directrice générale de la Fondation Accueil Bonneau, Hélène Côté.

« L’édition 2019 nous a permis de recueillir 39 000$ en dons, ce qui représente plus que le double en comparaison avec 2018. Ce record confirme qu’une plateforme de dons simple et sécurisée encourage les donateurs à être plus généreux. Pour la prochaine édition, nous souhaitons élargir notre réseau de collaborateurs en nous associant à différents organismes communautaires et en travaillant avec de nouveaux partenaires », ajoute Hélène Côté.

« L’an dernier, notre cueillette de dons avait permis d’aider plus de 150 personnes dans la rue et dans le métro de Montréal. Cette année, grâce à la collaboration de l’Accueil Bonneau, de sa Fondation et avec la générosité de la population, c’est plus de 320 sans-abris montréalais qui pourront passer l’hiver dans des conditions plus décentes », déclare la fondatrice de l’événement, Line Millier.

« C’est comme un cadeau descendu du ciel. Merci, vous êtes des anges ! » a dit un sans-abri, Adil.

L’Accueil Bonneau, sa fondation ainsi que l’organisatrice de l’événement, Line Millier, remerciement les donateurs, les partenaires et les nombreux bénévoles pour leur grande générosité. La Fondation Accueil Bonneau remercie le personnel de l’Accueil Bonneau et ses bénévoles, la Maison du Père et en particulier André Leroux, pour leur collaboration dans l’organisation de cette journée spéciale à l’Accueil Bonneau.

Fondé à Montréal en 1877, l’Accueil Bonneau est le plus important centre de jour sur le territoire montréalais qui offre une vaste gamme de services visant à faciliter la stabilité résidentielle et la réinsertion sociale de personnes en situation ou à risque d’itinérance. Outre un groupe de bénévoles qui dispensent aux sans-abris des services de première nécessité tels les repas, l’hébergement et des vêtements, pour réaliser sa mission, l’Accueil compte aussi sur une équipe d’intervenants spécialisés qui assurent l’accompagnement psychosocial et de fiducie auprès de ces personnes. Pour sa part, la Fondation Accueil Bonneau a pour mission d’assurer financièrement le maintien et le développement des services de l’œuvre de l’Accueil Bonneau.