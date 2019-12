Dans le cadre du programme « De concert avec nos écoles », la fondation evenko a le 17 décembre dernier offert un piano à queue Yamaha à l’école FACE du centre-ville de Montréal.

La Presse

Les 1300 jeunes qui la fréquentent pourront bénéficier de ce bel instrument, de la maternelle au secondaire. Le piano deviendra la pièce maîtresse du département des claviers, et l’élément central des concerts et des chorales pour les prochaines décennies.

Une visite surprise de Charlotte Cardin a permis d’inaugurer le nouveau piano de façon très festive. Après une discussion concernant la musique en compagnie d’Anne-Marie Withenshaw, ambassadrice de la fondation evenko, l’auditorium de l’école a pris des airs de salle de spectacle. Charlotte a généreusement interprété deux chansons, et s’est fait accompagner par une chorale d’une centaine de jeunes pour la pièce Faufile.

PHOTO FOURNIE PAR LA FONDATION Deux étudiants de l'école FACE.

« Cet événement rassembleur est à l’image de l’usage qui sera fait du nouveau piano. Ce dernier sera entre autres utilisé pour les répétitions, les spectacles de chant, les concertos spécifiques au piano, et la cinquantaine de concerts instrumentaux en grands ensembles, en plus d’être mis à la disposition des élèves qui étudient le piano », a déclaré Nathalie Roberge, directrice de la fondation evenko. « Le piano que possédait l’école, ayant plus de 100 ans, ne répondait plus aux besoins. »

À l’école bilingue FACE, tous les élèves sont initiés au théâtre, au chant choral, à la musique instrumentale et aux arts plastiques et au niveau secondaire s’ajoute aussi des cours de danse. FACE, qui soufflera ses 45 bougies en 2020, est la seule école qui offre un tel programme au Québec, qui est à la fois primaire et secondaire, et où cohabitent deux commissions scolaires. Sa politique d'admission est inclusive, et c'est par tirage au sort que les jeunes sont admis, plutôt que par examen ou audition. Ainsi, les jeunes de tous les milieux socioéconomiques obtiennent une chance égale d'accéder à son programme exigeant et unique.

Depuis environ quatre ans, dans le cadre du programme « De concert avec nos écoles », avec le soutien de Sirius XM Canada, la fondation se réjouit d’avoir offert plus de 375 000$ en don d’instruments à divers écoles et organismes.

Lancée en mai 2015, la fondation evenko pour le talent émergent a pour mission d’appuyer les jeunes de 5 à 25 ans à pratiquer les arts de la scène afin de stimuler leur créativité, leur estime de soi, leur goût d’apprendre et de se perfectionner. La fondation evenko a également pour but de soutenir les talents émergents à travers des programmes, des dons et des activités de financement s’adressant directement à des jeunes sur le territoire des spectacles d’evenko.