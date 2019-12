La campagne Centraide 2019 chez ArcelorMittal Produits longs Canada, organisée conjointement avec le Syndicat des Métallos, a permis encore une fois de participer activement à l’amélioration des conditions de vie dans les communautés d’accueil d’ArcelorMittal.

La Presse

Grâce à la générosité des travailleurs, de l’entreprise, du syndicat et des retraités, un montant de 251 651$ a été recueilli et sera versé majoritairement à Centraide Richelieu-Yamaska et à Centraide du Grand Montréal.

À son tour, Centraide appuiera ainsi avec cette somme des centaines d’organismes af in de soutenir la réussite des jeunes, de briser l’isolement social, de bâtir des milieux de vie rassembleurs et d’assurer l’essentiel.

Plus spécifiquement, dans les communautés d’accueil d’ArcelorMittal, on dénombre plusieurs dizaines d’organismes, dont les suivants : à Contrecoeur, la Colonie de vacances Sainte-Jeanne d’Arc et la Colonie des Grèves; à Sorel-Tracy, le Centre d’action bénévole du Bas-Richelieu, La Porte du Passant, la Maison La Margelle et la Maison Le Passeur; à Longueuil, l’Hébergement la Casa Bernard-Hubert, l’ACEF de la Rive-Sud et la Maison de Jonathan; à Montréal, Station Familles et la Maison d’entraide Saint-Paul et Émard.

« Année après année, notre personnel renouvelle son engagement envers Centraide afin de rendre nos communautés plus résilientes, plus dynamiques et plus solides. La campagne Centraide est une des façons d’incarner notre vision d’entreprise, "Transformer l’avenir", avec la précieuse collaboration de nos partenaires syndicaux et l’apport inestimable des donateurs et des bénévoles », a déclaré Gilles Quenneville, vice-président et directeur général, Ressources humaines et Affaires juridiques et co-président de la campagne Centraide 2019 d’ArcelorMittal Produits longs Canada.

Guy Gaudette, permanent, région de Brossard, Syndicat des Métallos-FTQ et co-président de la campagne 2019, a ajouté : « Nous sommes fiers de constater que nos membres sont toujours aussi engagés lorsque vient le temps de redonner dans les milieux où ils travaillent et vivent. Notre soutien à Centraide est le reflet des valeurs de partage et d’équité qui nous habitent. » La campagne s’est tenue avec la collaboration des sections locales 6586, 6951, 8060, 8897 et 9399.

Notons qu’ArcelorMittal a reçu cette année un prix GENEROSITAS de Centraide Richelieu -Yamaska pour avoir dépassé le million de dollars en dons au cours des dernières années, une reconnaissance supplémentaire envers l’une des plus importantes campagnes Cent raide à l’échelle régionale.

ArcelorMittal Produits longs Canada a pour mission de produire de l’acier durable de façon sécuritaire en lien avec ses valeurs de santé-sécurité, de qualité, de leadership et de développement durable. L’entreprise emploie 1700 personnes à Contrecoeur, à Longueuil, à Montréal et en Abitibi-Témiscamingue ainsi qu’environ 200 personnes à Hamilton. On y retrouve cinq sites de recyclage et de transformation de ferraille, une usine de réduction de minerai, deux aciéries, trois laminoirs et deux tréfileries.