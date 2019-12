La Fondation Cité de la Santé a annoncé le 4 décembre dernier que sa collaboration avec Illumi – Féerie de lumières par Cavalia est un succès.

La Presse

Dans le cadre de la Semaine de la Fondation Cité de la Santé, qui avait lieu du 4 au 10 novembre derniers, la somme nette de 137 922$ a été recueillie. Ce montant permettra de financer les soins et les services offerts au CISSS de Laval.

Sous le thème Laval rayonnante de santé, les jeunes, les aînés, la santé mentale et la santé physique ont été mis en lumière afin d’illustrer l’ensemble des usagers desservis par le CISSS de Laval.

« Nous sommes comblés et ravis par ce résultat exceptionnel, mais surtout, par la bienveillance, l’engagement et la générosité de l’équipe de Cavalia et de tous les visiteurs qui se sont procurés des billets pour la féerie de Illumi dans le cadre de cette semaine. Les sommes recueillies vont nous permettre de poursuivre notre mission en soutenant des projets porteurs pour le mieux-être de notre communauté. Merci ! » a dit André Malacket, directeur général de la Fondation Cité de la Santé.

« Avec Illumi, nous sommes choyés d’avoir la chance d’apporter du bonheur et de la couleur dans la vie des visiteurs et il est primordial pour nous de faire rayonner cette magie en contribuant au soutien et à l’amélioration des soins offerts par le CISSS de Laval. Nous sommes très fiers de notre collaboration avec la Fondation Cité de la Santé. Collectivement, nous avons le pouvoir de changer des vies et d’apporter de l’aide à ceux qui en ont le plus besoin », a dit Normand Latourelle, président et fondateur de Cavalia.

Étaient également présents à l’annonce David Tardif-Latourelle (Cavalia), Marie-Claude Collet, directrice des communications et des stratégies de développement (Fondation Cité de la Santé), Geneviève Bélanger-Jasmin (adjointe au PDG, CISSS de Laval) et Mathieu Tardif-Latourelle (Cavalia).

La Fondation Cité de la Santé a pour mission de contribuer à l’amélioration des soins et des services du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval. Depuis 1980, elle permet l’acquisition d’équipement médical, améliore la qualité de vie des bénéficiaires, participe à la recherche et à l’enseignement, permet le développement de compétences et la formation du personnel soignant et permet l’amélioration des infrastructures.