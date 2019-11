Le 26 novembre dernier, Groupe BMR déployait pour une deuxième année consécutive une importante opération de dons de sapins de Noël dans divers organismes oeuvrant auprès des plus démunis.

La Presse

Pour cette deuxième Opération sapins, ce n’est pas seulement une soixantaine d’employés du siège social qui se sont déplacés pour offrir et décorer des sapins, mais des marchands BMR des quatre coins de la province ont souhaité eux aussi se joindre au mouvement.

De Boucherville à Val-d’Or, en passant par Matane, la Beauce, Joliette, Saint-Tite, La Pocatière et bien d’autres villes encore, l’entreprise québécoise a visité 77 organismes, dont des CPE en milieux défavorisés, des CHSLD et des centres jeunesse, et distribué plus de 300 sapins de Noël en une journée un peu partout au Québec et même en Ontario.

« L’Opération sapins en est à sa deuxième édition et déjà, elle prend de l’ampleur » se réjouit Stéphanie Couturier, Vice-Présidente Communications et Responsabilité sociale d’entreprise de Groupe BMR. « Dès la première année, on a senti l’engouement des membres de l’équipe. Mais de voir cette année les marchands BMR d’un peu partout au Québec s’approprier la cause et la faire vivre dans leur communauté, ça fait vraiment chaud au coeur » ajoute-t-elle. Certains de nos marchands sont en affaires depuis plus de 100 ans et il est naturel pour eux de redonner à leur communauté. Quand on leur lance des invitations comme l’Opération sapins, on sait qu’on aura de nombreux volontaires! »

« Nous avons souhaité nous impliquer car nous tenions à répandre la joie auprès des gens de notre communauté » explique Patricia L’Homme, du BMR L’Homme et Fils de Saint-Sébastien, en Montérégie. « Lorsque nous avons visité les centres de personnes âgées, nous avons reconnu certains de nos « anciens » clients. C’était très émouvant de les revoir et de pouvoir leur redonner à notre tour », explique cette dernière. « C’est très important pour nous de nous impliquer dans notre communauté, car c’est grâce à elle que notre commerce se porte bien. Nous en sommes très reconnaissants, et l’Opération sapins est une manière de leur démontrer. »

Groupe BMR est une filiale de La Coop fédérée regroupant plus de 300 centres de rénovation et quincailleries au Québec, en Ontario et dans les provinces maritimes. Les ventes au détail de Groupe BMR et de ses membres sont évaluées à 1,3 milliard de dollars par année et quelque 8 000 personnes travaillent dans les magasins du groupe. Groupe BMR est le premier joueur québécois en importance dans le domaine de la quincaillerie et mène ses activités sous les enseignes BMR, La Shop BMR, Agrizone, Potvin & Bouchard et Country Stores.