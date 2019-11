Le 22 novembre dernier, à l’hôtel Place-d’Armes, avait lieu la soirée L’Affaire Papillon au profit de Procure.

La Presse

Grâce à plus de 400 invités, à un encan silencieux réussi de 11 000$ et à des commanditaires, la soirée L’Affaire Papillon a permis d’amasser 125 00 $ pour l’organisme. Tous les profits iront à la recherche, au soutien et à la sensibilisation.

Plusieurs ambassadeurs de la campagne Noeudvembre étaient sur place, dont Isabelle Pagé, les sœurs Dufour-Lapointe, Frédéric Plante, Patrick Langlois, Sébastien Benoît, Sabrina Cournoyer et Mathieu Dufour. Était également présent le PDG de Procure, Laurent Proulx.

Grâce à ces fonds, Procure pourra offrir : du soutien pour les hommes atteints et leurs proches via une ligne de soutien 7/7, 12 mois par année et via procure.ca; des investissements pour la recherche dans quatre centres universitaires à travers la province à Montréal, Québec et Sherbrooke; et des conférences en entreprise, des webinaires et des articles informatifs sur procure.ca entourant le cancer de la prostate.