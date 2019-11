Pauline Marois et Jean-Pierre Ferland entourés des membres du comité d’honneur : Nicolas Plourde, Sr. Nicole Fournier, Me Anne-Marie Ryan, Hélène Côté, Michel Petit, Me Yves Ménard, Thierry Bellicaud, Me Martin Janson, Louise Bergeron et Lorraine Fortier.

Le 20 novembre dernier, la Fondation Accueil Bonneau tenait son 4e cocktail-bénéfice Saint Martin.

La Presse

L'événement, organisé au profit de l'organisme, s'est déroulé à la Maison Accueil Bonneau. Le comité d’honneur et les organisateurs sont heureux d’annoncer que le cocktail Saint Martin 2019 a permis de recueillir un montant net de 32 000$, une hausse importante comparativement à l'édition 2018.

Plus de 120 convives issus du milieu des affaires étaient réunis à l’Accueil Bonneau pour soutenir la cause de l’itinérance. En plus des huîtres, des bouchées, du Chablis Saint-Martin du Domaine Laroche et d’une visite guidée de l’Accueil Bonneau, les invités ont eu droit à une prestation de l’artiste Jean-Pierre Ferland qui a interprété plusieurs chansons de son répertoire spécialement pour cet événement.

Les deux coprésidents d’honneur étaient Pauline Marois et Jean-Pierre Ferland.

« Au nom des personnes qui fréquentent l’Accueil Bonneau, je remercie nos généreux donateurs pour leur soutien à la lutte contre l’itinérance. Si personne n’est à l’abri de connaître l’itinérance un jour, heureusement, grâce à des organismes comme l’Accueil Bonneau, des programmes et des solutions sont mis de l’avant pour sortir les gens de la rue. C’est pourquoi l’Accueil Bonneau a besoin de l’appui de ses partenaires, donateurs, collaborateurs et bénévoles. À toutes et à tous, sachez que sans votre engagement, l’organisation d’un événement-bénéfice comme celui-ci ne pourrait avoir lieu. Continuons ensemble à soutenir la cause », déclare le président de la Fondation Accueil Bonneau, Me Nicolas Plourde.

« Je suis particulièrement touchée de voir la grande sensibilité révélée ce soir par l’ensemble de la communauté du milieu des affaires envers la cause de l’itinérance et envers la mission de la Fondation Accueil Bonneau. À titre de directrice générale, je compte mettre à profit toute ma détermination et mon expérience afin de convaincre les organisations du secteur privé de s’engager encore plus dans la cause de l’Accueil Bonneau et de sa Fondation. Si notre objectif ultime est de mettre fin à l’itinérance, c’est tous ensemble que nous pouvons y arriver et l’événement de ce soir en est un bon exemple. Chaque don et chaque contribution financière sont un pas de plus vers l’atteinte de cet objectif », ajoute Hélène Côté, directrice générale de de la Fondation Accueil Bonneau.

La soirée s’est conclue avec le tirage, parmi les convives, d’un Voyage à Chablis pour deux personnes, gracieusement offert par le Domaine Laroche et Air Transat.

Les 32 000$ recueillis pour cet événement seront directement versés aux programmes et services de l’Accueil Bonneau, dédiés entre autres au soutien à l’accès au logement et à la stabilité résidentielle avec accompagnement auprès des personnes en situation d’itinérance ou à risque de l’être.

Malgré tout, cette somme est bien insuffisante pour répondre aux demandes pressantes des gens en situation d’itinérance. La Fondation invite la population à poursuivre cet élan de solidarité particulièrement avec la saison froide arrivée plus vite que prévu.

Fondé à Montréal en 1877, l'Accueil Bonneau est le plus important centre de jour sur le territoire montréalais qui offre une vaste gamme de services visant à faciliter la stabilité résidentielle et la réinsertion sociale de personnes en situation ou à risque d'itinérance. Outre un groupe de bénévoles qui dispensent aux sans-abris des services de première nécessité tels les repas, l'hébergement et des vêtements, pour réaliser sa mission, l'Accueil compte aussi sur une dynamique équipe d'intervenants spécialisés qui assurent l'accompagnement psychosocial et de fiducie auprès de ces personnes. Pour sa part, créée en 2012, la Fondation Accueil Bonneau a pour mission d’assurer financièrement le maintien et le développement des services de l’œuvre de l’Accueil Bonneau.