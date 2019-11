600 000$ pour le diabète juvénile

Le Gala Dia-Beat-It, qui s’est déroulé le 12 novembre dernier au Salles de bal Le Windsor, a permis d’amasser 600 000$. Ces fonds sont dédiés à la recherche la plus innovante pour prévenir, mieux traiter et éventuellement guérir le diabète de type 1 (DT1), une maladie qui touche plus de 60 000 Québécois et Québécoises.