Plus de 112 000$ ont été amassés le 21 novembre lors de la 6e soirée-bénéfice HeartBeat organisée par le Comité relève de la Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal au 1909 Taverne moderne - MTL.

La Presse

Cette soirée de réseautage festive, rassembleuse et conviviale a réuni plus de 400 jeunes professionnels de tous horizons. Tous les profits de la soirée sont remis à la Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal dans le but d’aider les patients aux prises avec des maladies cardiovasculaires.

Les maladies cardiovasculaires touchent toutes les tranches d’âge, y compris les jeunes adultes. Pour cette raison, de plus en plus de jeunes y sont sensibilisés et souhaitent s’impliquer pour changer les choses. D’ailleurs, au Canada, près de 100 000 personnes sont atteintes de cardiopathies congénitales. À l’Institut de Cardiologie de Montréal, le nombre de patients suivis pour ces maladies s’est multiplié par sept en 15 ans, atteignant près de 4000 personnes. La Soirée HeartBeat est ainsi une occasion de faire connaître une cause et une fondation qui font une immense différence auprès des patients, jeunes et moins jeunes.

Le Comité relève de la Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal est composé d’une vingtaine de jeunes leaders qui souhaitent conscientiser et sensibiliser leur communauté aux enjeux des maladies cardiovasculaires. Sous la coprésidence de Marie-Claude Bergeron et de Jean-Philippe Joyal, le comité est composé d’Andréanne Bergeron, Janie Brunelle Marc-André Dion, Marie-Hélène Dorion, Ève Dubuc, Adriana Embiricos, Sébastien Fontaine, Patrick Fouquette, Catherine Fournier, Arthur Gignac, Rayess Haider, Justine Hamelin, Pierre-Marc Hamelin, Jasmin Labrie, Marie-Laurence Migneault, Olivier Rénald, Nicolas Rousseau-Saine, Kimberly Sande, Jonathan Thériault et Guillaume Twigg.

La Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal tient à remercier ses précieux partenaires qui ont contribué au succès de HeartBeat : Sports Rousseau Hockey, Développement Montarville inc., PwC, Grindstone Capital Assurancia Guertin & Cie, Fasken, Pomerleau Inc., Hamelin & VRKIC Avocats, Déco Maison Flor Déco, la Fondation Air Canada et 1909 Taverne moderne.

Établie en 1977, la Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal recueille et administre des fonds pour soutenir la réalisation des projets novateurs et prioritaires de l’Institut, et lutter contre les maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité au monde. Ses événements philanthropiques et les contributions de ses donateurs ont permis à ce chef de file en santé cardiovasculaire de devenir le plus important centre de recherche en cardiologie au pays.

Depuis sa création, la Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal a recueilli plus de 283 millions de dollars en dons. Ses 27 514 donateurs ont permis de faire des découvertes importantes et de soutenir les spécialistes, professionnels et chercheurs de l’Institut afin d’offrir des soins à la fine pointe de la technologie à des dizaines de milliers de patients du Québec.