Près de 400 invités ont participé à la 8e soirée champagne À Votre Santé ! au Grand Quai du Port de Montréal, le 21 novembre dernier, permettant à la Fondation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) de recueillir la somme de 305 460$.

La Presse

Cette somme permettra d’appuyer la campagne Reprogrammez l’histoire, portée par Patrice L’Écuyer, qui a pour but d’accélérer le développement des traitements par cellules souches à l’HMR.

Pour une 3e année, le comité organisateur, exclusivement féminin, était présidé par Johanne Claveau, gestionnaire de portefeuille et vice-présidente, Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine. « L’organisation et le succès de cette soirée est le fruit d’une collaboration exceptionnelle de 15 femmes d’affaires dynamiques et engagées, inspirées par la volonté de Dominique Michel, fondatrice de l’événement et ambassadrice de cœur de la Fondation. Nous leur exprimons notre plus sincère gratitude », a exprimé Lucie Drapeau, directrice générale de la Fondation HMR.

Dans une ambiance festive, animée par la DJ Miss Shelton, les invités ont pu déguster trois grandes bouteilles du renommé champagne Laurent-Perrier, accompagnées de bouchées signées du chef Marc-André Jetté. La Fondation HMR adresse des remerciements sincères au partenaire présentateur de la soirée, la SAQ. Présente à la soirée, Sandrine Bourlet, vice-présidente Commercialisation, a mentionné : « Il est important pour la SAQ de jouer un rôle dans les grands enjeux de la société québécoise, notamment en santé, en appuyant le développement des traitements par cellules souches à l’HMR. C’est un grand honneur de réunir amateurs de champagne et philanthropes pour soutenir la Fondation HMR. »

Aussi, la Fondation HMR exprime toute sa reconnaissance à ses deux grands partenaires donateurs, Fasken et Québecor, au partenaire de la soirée, la Financière Banque Nationale – Gestion de Patrimoine, ainsi qu’aux coprésidentes d’honneur de cette 8e édition, Élaine Léger, associée chez Fasken, et Sylvie Cordeau, vice-présidente, Philanthropie et commandites de Québecor.

La thérapie cellulaire représente l’une des plus grandes avancées médicales du XXIe siècle. Les cellules souches portent en elles une force naturelle. C’est cette puissance qui est utilisée par la thérapie cellulaire. Ces « médicaments-cellules » agissent avec plus d’efficacité et moins d’effets secondaires que les traitements traditionnels, et permettent de guérir des maladies graves jusqu’ici incurables, comme certains cancers, et bientôt les maladies rénales ou oculaires, le diabète et l’Alzheimer.

Des décennies de travaux et d’investissements, le recrutement de professionnels spécialisés et l’appui financier constant de la Fondation HMR, qui a versé 35 millions$ pour appuyer ces avancées médicales au fil des ans, auront permis à l’HMR de développer une expertise en thérapie cellulaire reconnue internationalement, d’où sa désignation récente d’Institut universitaire en hémato-oncologie et en thérapie cellulaire. Or, ces recherches nécessitent des moyens importants et soutenus. Les fonds recueillis par la Fondation HMR donneront au Centre de recherche de l’HMR l’espace, les équipements et les ressources nécessaires pour augmenter leur capacité à traduire ces découvertes en nouveaux traitements, pour plus de patients.

Partenaire de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) depuis 40 ans, la Fondation HMR soutient les orientations stratégiques de développement de l’Hôpital pour mieux répondre aux besoins de ses patients. La Fondation appuie les projets visant l’amélioration constante des soins, le développement de l’enseignement et la croissance de la recherche.