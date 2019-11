L’Open House de La Dauphine se tenait le 19 novembre dernier sous les projecteurs du Palais Montcalm.

La Presse

Sous le thème d’Unis pour donner des ailes aux jeunes de la rue, le spectacle-bénéfice a rassemblé plus de 700 personnes et permis d’amasser 110 000$ pour venir en aide aux jeunes de la rue.

« Nous sommes sincèrement reconnaissants envers tous ceux qui ont contribué à faire de cette soirée un véritable succès. Je souhaite également souligner l’apport exceptionnel de La Capitale Assurance et services financiers qui a généreusement arrondi la somme à la hausse », affirme André Marceau, président du conseil d’administration de la Fondation Maison Dauphine.

Guylaine Tremblay, amie de La Dauphine et comédienne chouchou du public, a mené cette soirée d’une main de maître. Coprésidée cette année par Régis Labeaume, maire de Québec, ainsi que par Jean St-Gelais, président du conseil et chef de la direction de La Capitale Assurance et services financiers, la seconde année du spectacle mis en scène par Richard Aubé a été portée par 2frères, Geneviève Jodoin,Marie-Denise Pelletier, Jean Ravel et Rick Pagano. Les spectateurs ont eu le plaisir d’écouter les voix d’un quatuor a capella et d’un ensemble vocal de 40 choristes sous la direction du chef de chœur Michel Aubert.

Tous les bénéfices de cette soirée serviront au développement et au maintien de la gratuité des services offerts à plus de 200 jeunes de la rue, âgés de 12 à 29 ans, accueillis chaque semaine par La Dauphine depuis plus de 25 ans. Consultation médicale, hébergement d’urgence, soutien juridique, aide alimentaire, accompagnement scolaire ne sont que quelques exemples des services offerts gratuitement par l’organisme.

La Fondation Maison Dauphine a pour mission de subvenir financièrement aux besoins de La Dauphine qui depuis plus de 25 ans, contribue à favoriser l’intégration sociale et à prévenir la détérioration de la situation des garçons et filles de la rue, âgés de 12 à 29 ans, ainsi que des jeunes familles dans le besoin. Organisme à but non lucratif reconnu, La Dauphine assume plus de 60% de son financement annuel, qui assure le développement et la continuité des services gratuits pour les jeunes en difficulté.

Créée en 1940, La Capitale Assurance et services financiers est présente au Québec et dans l’ensemble du Canada. Comptant plus de 2686 employés, elle s’appuie sur des valeurs mutualistes pour aider ses clients à bâtir, protéger et valoriser ce qu’ils considèrent comme essentiel à leur sécurité financière. Elle offre des produits d’assurance et des services financiers à la population en général et plus particulièrement aux membres du personnel des services publics québécois. Avec un actif de 7,4 milliards de dollars, La Capitale occupe une place de choix parmi les assureurs d’importance au Canada. À titre d’acteur socio-économique de premier plan dans la collectivité, La Capitale contribue à sa vitalité culturelle et sociale en s’impliquant activement auprès de nombreux événements et organismes.