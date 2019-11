Le 16 novembre dernier, le comité organisateur de la 24e édition du Grand Festin d’huîtres et du tout premier Festin d’huîtres de la Relève a dévoilé la somme de 545 000$ net amassés pour soutenir la mission de prévention des risques liés aux toxicomanies chez les adolescents de la Fondation Jean Lapointe.

Ces deux dîners d’affaires, présentés de façon simultanée à l’Hôtel Bonaventure Montréal, ont attiré plus de 1000 invités qui ont participé à des activités de réseautage.

Le président d’honneur de cette 24e année, Jonathan Durocher, président Banque Nationale Investissements, s’est démarqué en chantant et en dansant pour la cause en personnifiant Michael Jackson et en interprétant la chanson Beat It avec deux jeunes passionnées de chant, Éléonore Delvaux-Beaudoin et Mathilde Heise-Grégoire, un jeune guitariste passionné, Jean-Félix Pelletier, ainsi que le patron d’honneur, Jean Bureau, président d’Incendo, qui l’accompagnait à la guitare.

Ce spectacle était la grande conclusion du défi De la passion à revendre, qui a permis à Jonathan Durocher et à trois patrons d’honneur du Grand Festin d’huîtres – Jean

Bureau, Philippe Champagne et Luc Paiement - d’apprendre une nouvelle passion en seulement huit semaines par l’entremise de cinq adolescents, tout en recueillant la somme de 27 037$ dans le cadre du Grand Festin d’huîtres.

Justine Bureau en équitation ainsi que Charles Valcourt en skateboard étaient les deux autres jeunes jumelés avec Philippe Champagne et Luc Paiement.

Martin Lavigne, président de la Financière Banque Nationale, Gestion de patrimoine, était également présent pour l’occasion alors qu’il a offert une conférence interactive sur le leadership aux 200 jeunes professionnelles et professionnels du milieu des affaires présents au tout premier Festin d’huîtres de la Relève, sous la présidence d’honneur d’Eva Verreault, directrice des ventes chez Croesus Finansoft.

Un événement de cette ampleur serait impossible sans le partenaire ambassadeur La Banque Nationale, les grands partenaires Fondation Bon Départ et Ninepoint Partners LP, ainsi que les partenaires majeurs tels que Adviso, CI Institutional Asset Management, Goldman Sachs Asset Management, BNY Mellon Asset Management Canada, Cava Rose, Cominar, Creativ Nation, Croesus Finansoft , Jarislowsky Fraser, Mackenzie Placements et Montruso Bolton.

La Fondation remercie Cava Rose pour l’organisation de cet événement, Creative Nation et Moonsun Musik pour leur implication dans le spectacle De la passion à revendre, et les 25 bénévoles présents. La Fondation remercie spécialement Marie-Claude Savard, qui a assurée l’animation de ce grand événement.

En 35 ans d’existence, la Fondation Jean Lapointe est devenue le véritable chef de file de la lutte contre l’alcoolisme, la toxicomanie et les autres dépendances qui affectent la population. Elle soutient activement la Maison Jean Lapointe, reconnue aujourd’hui comme le centre par excellence de la réadaptation des toxicomanies, du jeu pathologique et de la prévention de ces problématiques au Québec. Elle mène en outre une mission de prévention d’alcool et de drogues chez plus de 80 000 adolescents du secondaire partout au Québec chaque année.