Robert Le Chasseur, Sébastien Souligny et Guy Noël.

Le 14 novembre dernier à la Scena du Vieux Port de Montréal qu’avait lieu le 10e événement annuel de la Fondation Noël au printemps.

La Presse

La soirée avait pour thème la «Magie de la forêt enchantée». Parrainé par BMO - Groupe Financier, l’événement a accueilli 158 convives et a permis de recueillir la somme nette de 130 700$.

La Fondation Noël au printemps contribue au soulagement de la souffrance et de la détresse qui entourent les familles à faible revenu ayant des enfants malades. L’objectif est de fournir de l’aide directement aux personnes et aux familles démunies, en défrayant des frais relatifs à des traitements médicaux qui ne sont pas couverts par le système de santé, pour un enfant atteint d’une maladie ou d’un handicap.

« C’est quand je vois l’impact des fonds amassés sur la vie de ces familles que je me dis que tous ces dons faits avec coeur font une vraie différence dans la vie de plusieurs personnes. À chaque année, je suis touché par la générosité de nos invités!» a déclaré Robert Lechasseur, directeur général de la Fondation.

La soirée-bénéfice a donné lieu au témoignage d’une jeune et de sa famille ayant bénéficié de l’aide de la Fondation. La Fondation Noël au printemps tient à remercier BMO - Groupe Financier pour son soutien, Virginie Coossa pour son rôle de porte-parole ainsi que tous ceux qui ont fait de cette soirée un franc succès. Ils ont ainsi contribué à permettre à la Fondation de donner une chance à des enfants et leur famille.

Étaient également présents Guy Noël, président du conseil d’administration FNAP, GNR Cabinet de Services Financiers; Alain Paquin, patron d’Honneur FNAP, Perfect Pitch; Normand Belisle, patron d’Honneur FNAP, Relation 1; Luc Paquet, membre du conseil d’administration FNAP, Fondation Youkali; Jean-François Thériault, Intégra-co; Sébastien Souligny, patron d’Honneur FNAP, BMO Groupe Financier; Maxime St-Laurent, membre du conseil d’administration FNAP, Investissements Quailco; Jean Desrochers, membre du conseil d’administration FNAP, Associé Richter; et Stéphane Massie, patron d’Honneur FNAP, Vézina Assurances.

La Fondation Noël au printemps a été créée par des gens d’affaires voulant s’investir dans une cause qui leur tient à cœur : le bien-être des enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap. Choyés par la vie, ils souhaitent partager ce qu’ils ont reçu pour essayer d’alléger le fardeau des enfants et leurs parents qui en ont le plus besoin.