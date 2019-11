L’entreprise québécoise Epiderma menait à nouveau cette année une campagne de collecte de fonds dans le cadre du mois de la sensibilisation au cancer du sein.

La Presse

Epiderma a pu ainsi récolter au sein de son réseau la somme de 16 800$, qu’elle versait le 7 novembre dernier à la Fondation cancer du sein du Québec. « Chez Epiderma, nous sommes en contact avec une clientèle d’un quart de million de personnes, alors nous sommes particulièrement sensibles à ce que vivent les gens touchés, directement ou indirectement, par le cancer du sein », affirme Marie-Pier Frenette, directrice marketing d’Epiderma.

« Chaque don permet d’améliorer l’accessibilité des Québécois à des traitements plus efficaces et participe ainsi à augmenter leurs chances de survie. Nous remercions sincèrement Epiderma !» déclare Nathalie Tremblay, présidente-directrice générale de la Fondation cancer du sein du Québec.

Étaient également présentes à l’annonce Christine Vézina, directrice finances et administration d’Epiderma; Karine Iseult Ippersiel, vice-présidente, développement, partenariats et alliances stratégiques à la Fondation cancer du sein du Québec; et Marie-Claude Ravary, conseillère, partenariats et commandites à la Fondation cancer du sein du Québec.

Cette année, au Québec, 6500 personnes recevront un diagnostic de cancer du sein, dont 1% seront des hommes. Chez les femmes de 20 à 49 ans, le cancer du sein est la première cause de décès par cancer, tandis que les femmes de 50 à 69 ans présentent le taux le plus élevé de ce type de cancer. Depuis sa création il y a 25 ans, la Fondation a joué un important rôle dans l’amélioration du taux de survie après cinq ans, qui est passé de 74% à 88%.

Animée par le désir d’offrir à sa clientèle un service personnalisé, professionnel et sécuritaire, Epiderma fournit des traitements antirides par injection, des soins de peeling et de microdermabrasion, le traitement des varices, de la couperose, des soins du visage, des acrochordons et de la cellulite, le remodelage corporel, le détatouage par laser, des cures de rajeunissement des mains de même que des services d’épilation par laser, en plus d’offrir une gamme exclusive de produits cosmétiques spécialisés. Elle compte plus de 250 000 clients et a effectué plus de 2,5 millions de traitements à ce jour. Fondée à Québec en 2000, Epiderma est rapidement devenue chef de file des soins médico-esthétiques. Comptant 26 cliniques, l’entreprise emploie plus de 180 personnes au Québec et en Ontario. Le réseau Epiderma est la propriété de Medicart, une coentreprise de Partenaires Walter Capital et de Pierre Montminy, président d’Epiderma.

Depuis 25 ans, la Fondation place au cœur de sa mission les personnes atteintes du cancer du sein ainsi que leurs proches par l’entremise de la recherche et de l’innovation, du soutien et de la sensibilisation. Pionnière dans la promotion de la santé des seins, la Fondation a mené au fil des ans de vastes campagnes de sensibilisation, lançant chaque année de nouvelles actions visant à informer la population sur les saines habitudes de vie à adopter. Les gestes préventifs préconisés sont l’observation des seins et la mammographie.