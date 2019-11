Organisée par le Cercle des jeunes leaders de la Fondation Marie-Vincent, la soirée Ombré a affiché complet avec plus de 250 personnes réunies au Bain Mathieu, le 7 novembre dernier.

La Presse

La porte-parole de la Fondation, Mélissa Désormeaux-Poulin et la marraine de l’événement, Léane Labrèche-Dor, ont participé à la soirée.

À sa troisième année, organisée par un groupe de jeunes de moins de 35 ans, et avec un billet à 150 $, la soirée a permis d’amasser 65 000$ pour la cause. Ceci a été possible grâce au soutien de nombreux commanditaires et donateurs.

La soirée a aussi été l’occasion de sensibiliser la génération Y à la cause de la violence sexuelle chez les enfants et les adolescents.

Cette fête fut agrémentée de performances de DJs, de projections, vins, cocktails et stations gourmandes.

Étaient également présentes Évelyne Massicotte et Fanny-Laure Malo (vice-présidentes du Cercle des jeunes leaders) et Laurence Massicotte (présidente du Cercle des jeunes leaders).

Tous les profits de la soirée Ombré ont été remis à la Fondation Marie-Vincent qui vient en aide aux enfants et aux adolescents victimes de violence sexuelle.