La 5e cérémonie du Prix Reconnaissance s’est déroulée le 8 novembre dernier, au Centre d'Aide des Personnes Traumatisées Crâniennes et Handicapées Physiques Laurentides (CAPTCHPL), à St-Jérôme, en présence de Marguerite Blais, ministre des Aînés et des Proches aidants.

La Presse

Cette année, le Prix a été remis à Ginette Saint-Denis, proche aidante de sa fille et de son époux.Mme Saint-Denis avait été inscrite au Prix par une amie à son insu.

À l’instar de 26% des proches aidants, elle prend soin de deux personnes, sa fille et son mari, tout en ayant fait face à un cancer et subi plusieurs opérations. Sa fille, paralysée depuis l’âge de deux ans, est très active et participe à des tournois de power soccer, qui se jouent en fauteuil roulant. Mme Saint-Denis l'accompagne dans ses déplacements.

Des hommages de sa fille et d’autres personnes présentes ont ému cette femme humble. Mme Saint-Denis était très touchée et a grandement apprécié la gerbe de fleurs, le prix, le répit offert par la FFMSQ et les présences de Marguerite Blais et de Rhéal Fortin, député fédéral de Rivière-du-Nord.

Par ailleurs, grâce à la contribution de la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, Mme Saint-Denis pourra bénéficier de plusieurs heures de répit et d’activités d'une valeur de 1200$. La Dre Diane Francoeur, présidente de la Fédération, a tenu à saluer, à travers la récipiendaire, le dévouement et l’engagement de tous les proches aidants.

Étaient aussi présents Josée Côté coordinatrice générale du RANQ, Luc Chulak, administrateur du Regroupement des Aidants Naturels du Québec (RANQ), et Guylaine Lehouillier, travailleuse sociale du CAPTCHPL.

Le Regroupement des aidants naturels du Québec tient à remercier toutes les personnes présentes, le Centre d’aide personnes traumatisées crâniennes et handicapées physiques pour l’accueil chaleureux ainsi que la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, qui ont permis de manifester de la gratitude à cette femme, et de mettre un visage sur les milliers de personnes endossant ce rôle au Québec.

Fondé en 2000, le RANQ rassemble 92 membres et représente plus de 21 000 proches aidants à travers le Québec. Le RANQ a acquis une expertise auprès de tous les proches aidants et propose une stratégie nationale inclusive de soutien aux proches aidants.