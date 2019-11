De gauche à droite : Jean-Rémy Provost, Claude Lafitte, Josée Lafitte et Martin Enault.

Claude Lafitte, président de la Galerie Claude Lafitte et entrepreneur depuis plus de 40 ans, a tenu une vente aux enchères d’œuvres d’art au profit de l’organisme Revivre, le 6 novembre dernier au Château Saint-Ambroise. Une somme 21 300$ a été remise à l’organisme, lors de cette première vente aux enchères caritative.

La Presse

M. Lafitte souhaite briser les tabous à l’égard des troubles de santé mentale, notamment chez les entrepreneurs et les personnalités du monde des affaires.

Des œuvres de grands maîtres canadiens et européens, dont Marc Chagall, Marc-Aurèle Fortin, Clarence Gagnon, Joan Miró, Jean-Paul Riopelle, Marc-Aurèle de Foy Suzor-Côté et bien d’autres étaient offertes en vente.

Étaient également présents Jean-Rémy Provost, directeur général, Revivre, Claude Lafitte, président-directeur général de la Galerie Claude Lafitte, Josée Lafitte, directrice des partenariats, Revivre, et Martin Enault, président du Conseil d’administration, Revivre.

Revivre, c’est un mot porteur d’espoir qui signifie que oui, il est possible et réalisable d’avoir une bonne santé mentale tout en vivant avec une maladie mentale, et qu’il existe des outils pour y arriver. Revivre, c’est reprendre du pouvoir sur sa santé.