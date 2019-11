Les 7 et 8 septembre dernier avait lieu le Triathlon Esprit de Montréal. Une équipe de 15 employés d’Ingénia Technologies a pris part à ce 35e triathlon et leurs collectes de dons ont permis de remettre à la Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal plus de 33 000$.

La Presse

Ensemble, ils ont dépassé leur objectif de groupe fixé à 15 000$ et la compagnie Ingénia est venue doubler le montant recueilli.

Le Triathlon Esprit Montréal a lieu au Bassin olympique et sur le circuit Gilles-Villeneuve du parc Jean-Drapeau et accueille des milliers d'athlètes dans des épreuves de natation, de vélo et de course, sur un parcours plat et rapide.

«Merci aux 15 employés d’Ingénia ainsi qu’aux nombreux supporters qui ont accepté de participer et qui ont mis des efforts dans leurs collectes de dons et merci à la famille Racanelli pour cette belle initiative. C’est très généreux de leur part», a déclaré le président-directeur général de la Fondation, Paul Bergeron.

Chaque année, des personnes sollicitent leur entourage afin de recueillir des dons pour la Fondation. Ils mettent à contribution leur propre réseau de contacts personnels ou celui de leur entreprise pour appuyer la cause. C’est le cas de Joe Racanelli, fondateur d’Ingénia Technologies. En plus du triathlon, la famille a tenu un souper en l’honneur de l’épouse de M. Racanelli. Ainsi, 27 000$ ont été recueillis. Si on ajoute à ces montants un don personnel de la famille Racanelli, c’est une somme de 77 000$ qui a été remise à notre Fondation.

La somme globale de 77 000$ sera versée pour soutenir des programmes de l’Hôpital en santé mentale Albert-Prévost. Albert-Prévost, c’est : 4000 visites à l’urgence psychiatrique ; 1400 hospitalisations ; et 7000 patients vus dans les services ambulatoires et externes.