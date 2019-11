Le grand événement de gastronomie-bénéfice de la Fondation Olo, le Dîner Olo, a permis de récolter 230 000$ lors de sa 16e année, le 1er novembre dernier.

La Presse

Le Dîner Olo, présenté par les entreprises Aon ainsi que les bannières Les marchés Tradition et Marché Bonichoix, a réuni au marché Bonsecours plus de 400 invités du milieu des affaires. Du total des bénéfices annoncés, 100 000$ provenaient des collectes effectuées par les marchands Tradition et Bonichoix à travers la province, dans la dernière année.

« Grâce à la générosité des donateurs et des partenaires lors du Dîner Olo, la Fondation Olo poursuit sa mission de donner une chance égale aux familles de mettre au monde des bébés en santé et d’acquérir des habitudes alimentaires saines tôt dans la vie. Ce sont près de 15 000 familles partout au Québec qui bénéficient du suivi Olo chaque année, pour le plus grand bien des tout-petits! » déclare Élise Boyer, directrice générale de la Fondation Olo.

Le Dîner Olo, rendez-vous automnal à la santé des bébés, était animé par les porte-parole et comédiens Hélène Bourgeois Leclerc et Pierre-François Legendre. Du montant total récolté, l’encan interactif a généré des profits de 30 000$.

La Fondation Olo est fière de compter parmi les partenaires du Dîner Olo 2019 les coprésidents d’honneur Marie-Frédérique Senécal, vice-présidente principale et directrice du bureau de Montréal, chez Aon, ainsi qu’Alain Ménard, vice-président principal Exploitation de détail, chez Sobeys. Les Partenaires Associés du Dîner Olo, Agropur et Bonduelle, ont également apporté un soutien indispensable à l’événement.

Le succès du Dîner Olo dépend grandement de l’engagement des membres du comité d’honneur, des bénévoles que la Fondation Olo remercie : Guy Barthell (Guy Barthell Gestion et conseils, président du conseil d’administration de la Fondation), Véronique Boileau (Agropur), François Brabant (Dentons), Pierre Carrier (Agnus Dei), Jean-François Couture (Essilor), Caroline Dignard (Cogeco Média), Lyne Gagné (Aon Risk Services), Martin Gingras (Banque Nationale), Ève Kirlin (Sobeys) et Luc Reny (Power Corporation du Canada).

La Fondation a pu également compter sur les collaborateurs et commanditaires qui assurent la signature du Dîner Olo : le traiteur Agnus Dei, Creativ Nation, Delta, la Société des Alcools du Québec ainsi que Cogeco Média et ses stations de radio 96.9 CKOI, Radio Circulation 730 AM, Rythme FM 105,7, 98.5 FM, et The Beat 92.5.

Enfin, la Fondation Olo remercie tous les participants du Dîner, qu’ils aient acheté un billet, fait un don ou misé à l’encan, ainsi que les entreprises qui ont offert des lots.

Le succès du Dîner Olo n’aurait pas été tel sans la mobilisation des 135 marchands qui ont amassé 100 000$ aux quatre coins du Québec dans la dernière année. « Je suis très fier des efforts communs des marchands Tradition et Bonichoix à travers la province pour la campagne Olo. À force de collectes aux caisses, de dons, de remise sur la vente de produits ou d’autres activités originales imaginées par les marchands, nous sommes arrivés à augmenter grandement les dons offerts à la Fondation Olo », souligne Alain Ménard, viceprésident principal exploitation de détail, chez Sobeys.

La Fondation Olo a pour mission de donner une chance égale aux familles de mettre au monde des bébés en santé et d’acquérir de saines habitudes alimentaires tôt dans la vie. Elle agit dans les 1000 premiers jours de vie de l’enfant, une période cruciale pour son développement. Pour que le bébé naisse en santé, elle offre un suivi personnalisé à la femme enceinte dans le besoin, par la remise de multivitamines prénatales et de coupons échangeables contre des aliments. Pour que la famille adopte des habitudes alimentaires saines, elle fournit des outils éducatifs et des conseils professionnels à l’intention des parents et des intervenantes, pour encourager trois comportements : bien manger, cuisiner et manger en famille. Depuis 1991, elle a aidé plus de 250 000 bébés à naître en meilleure santé au Québec.