La seconde soirée Accords célestes en soutien à la Société de recherche sur le cancer a eu lieu le 29 octobre dernier à Montréal, en présence de plus de 350 convives. La soirée, réalisée en partenariat avec Céleste vin, a permis d’amasser un montant net de plus de 115 000$, qui sera entièrement consacré à la recherche de pointe sur le cancer.

La Presse

Animé par le comédien-animateur André Robitaille, Accords célestes est revenu en force, sous l’insigne du triple accord de mets, de musique et de vins, dans le cadre du Théâtre Saint-James.

Cinq producteurs de vins de renom ont fourni des vins en provenance du Portugal, de la France, de l’Italie et du Québec. Pour l’occasion, le chef étoilé Antonin Mousseau-Rivard, des restaurants Le Mousso et Le Petit Mousso, a créé un menu cinq services. Une ambiance musicale éclectique a complété chaque accord, allant du fado portugais au jazz, en passant par le meilleur de la musique de film et la musique classique. Charlotte Cardin a couronné la soirée en compagnie d’Aliocha.

« C’est une magnifique soirée qui nous permet de financer encore plus de recherche sur le cancer. Nous sommes profondément reconnaissants aux personnes présentes ainsi qu’à nos partenaires qui rendent le tout possible. C’est un autre exemple de ce qui peut être accompli lorsque nous sommes unis autour d’une cause », déclare Manon Pepin, présidente et chef de la direction à la Société de recherche sur le cancer.

Un moment fort de la soirée a été l’hommage à Stéphane Rousseau, soulignant ses 10 ans d’implication à titre de porte-parole bénévole de la Société de recherche sur le cancer. La Société a pris le temps de rappeler la sincérité, l’altruisme et l’engagement de Stéphane envers la cause. « C’est toute une surprise et je suis vraiment touché. Étant donné mon histoire de famille avec le cancer, il est important pour moi de contribuer activement à la cause sans l’espoir qu’un jour, le cancer ne puisse plus nous arracher nos proches », déclare Stéphane Rousseau.

Fondée en 1945, la Société de recherche sur le cancer se consacre entièrement au financement de la recherche sur tous les types de cancer. Depuis sa création, la Société a soutenu des milliers de chercheurs qui ont effectué des avancées importantes dans la prévention, le dépistage et le traitement du cancer. Grâce à la générosité de partenaires et donateurs partout au Canada, la Société a distribué plus de 172 millions de dollars en subventions de recherche depuis l’an 2000.