De gauche à droite : Pierre Nelis, Lucie Drapeau, Denis Berthiaume et Denis-Claude Roy.

Le 29 octobre dernier, Desjardins a annoncé la création d’un fonds de dotation de deux millions$ à la Fondation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR), afin de développer la meilleure relève en recherche au Québec, à l’HMR. Les intérêts annuels générés par ce fonds serviront à financer le Programme de bourses Desjardins pour la relève en santé.

La Presse

Cet important engagement a été dévoilé par Denis Berthiaume, premier vice-président exécutif et chef de l’exploitation du Mouvement Desjardins, en présence de Dr Denis-Claude Roy, directeur du Centre de recherche de l’HMR, de Pierre Nelis, président de la Fondation HMR et de nombreux invités.

« Comme leader socioéconomique engagé auprès des personnes et des communautés, l’appui de Desjardins est fidèle à sa raison d’être. Nous sommes d’autant plus heureux de nous associer à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont et à sa Fondation que leurs équipes font un travail vraiment remarquable. », a indiqué M. Berthiaume.

Reconnu internationalement pour la qualité de ses travaux, le Centre de recherche de l’HMR pourra, grâce à cet appui financier, recruter des talents exceptionnels et établir des liens durables avec les étudiants les plus prometteurs. « Le Programme de bourses Desjardins pour la relève en santé nous permettra d’attirer les meilleurs étudiants intéressés notamment par la thérapie cellulaire, afin de demeurer chef de file mondial en la matière et de multiplier les découvertes prometteuses pour les patients », a mentionné Dr Denis-Claude Roy, directeur du Centre de recherche de l’HMR.

Le Programme de bourses Desjardins pour la relève en santé appuiera également les professionnels en soins du Conseil multidisciplinaire de l’HMR, qui regroupe des membres œuvrant dans plus de 40 professions en santé physique, en réadaptation ou en services psychosociaux. Ces fonds favoriseront le développement de compétences et l’implantation de pratiques novatrices dans le but d’optimiser la qualité des soins aux patients.

« La création de cet important fonds de dotation permet d’assurer un appui financier stable et régulier aux équipes de recherche et de soins de l’HMR, pour des années à venir, a déclaré Pierre Nelis, président du conseil d’administration de la Fondation HMR. Nous exprimons notre plus sincère reconnaissance à Desjardins pour leur grande générosité et leur confiance. »

Était également présente Lucie Drapeau, directrice générale de la Fondation HMR.

Partenaire de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont depuis plus de 40 ans, la Fondation HMR soutient les orientations stratégiques de développement de l’Hôpital pour mieux répondre aux besoins de ses patients. Elle appuie les projets visant l’amélioration constante des soins, le développement de l’enseignement et la croissance de la recherche.