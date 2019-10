CFA Montréal, l’association des analystes financiers agréés, a remis le 22 octobre dernier sa bourse Coup de cœur FinTech à la start-up WALO.

La Presse

D’une valeur de 5000$, cette bourse est remise dans le cadre du Forum FinTech Canada de Finance Montréal qui se tenait au Palais des congrès de Montréal. WALO s’est démarquée parmi les 97 candidatures analysées par le jury qui était composé de membres du comité FinTech de CFA Montréal.

« WALO s’est distinguée par l’originalité et la qualité de l’approche pédagogique de son application logicielle qui rejoint la mission d’éducation financière de CFA Montréal, notamment auprès des jeunes et de leurs parents », a indiqué le président de CFA Montréal, Carl Robert, CFA. « La technologie est omniprésente dans la vie des jeunes et de plus en plus dans le secteur financier; c’est pourquoi la FinTech est l’un des pôles les plus importants pour notre association. »

Rim Charkani, chef de la direction de WALO, s’est dite honorée de recevoir la bourse Coup de cœur FinTech de CFA Montréal car elle vient reconnaître la pertinence du travail de son équipe. « Quand on sait que 43 % des Québécois sont à 200 $ ou moins de l’insolvabilité à la fin du mois et que 58 % d’entre eux ne croient pas être en mesure de couvrir tous leurs frais de subsistance et leurs dépenses familiales sans s’endetter davantage, il est plus que temps de préparer la génération montante à composer efficacement avec la réalité financière. Plusieurs études démontrent que les enfants qui ont été exposés à la littératie financière sont trois fois plus susceptibles de dépenser moins, d’épargner davantage et d’éviter le surendettement. »

Fondée à Québec en 2018, WALO s’est donnée pour mission d’éduquer les jeunes sur l’importance d’une saine gestion financière grâce à des outils de littératie financière spécialement conçus et adaptés pour eux. L’application et la carte prépayée WALO qui permettent de transformer l’argent de poche en leçons de vie pratique seront bientôt disponibles sur les sites App Store et Google Play. WALO fait partie des incubateurs Startup en résidence de Desjardins, Fintech Cadence et LE CAMP de Québec international.

Étiaent notamment présents Yan Lapointe, Francis Belhumeur et Marie Gravel, du comité FinTech de CFA Montréal, tous trois CFA; de WALO, Chloé Guillemard et Rim Charkani; de CFA Montréal, Carl Robert, CFA, Thomas Gagné, CFA, et Ann-Marie Gagné.

Fondée en 1950, CFA Montréal s’inscrit dans le réseau mondial des associations membres du CFA Institute. Chefs de file en investissement à l’échelle mondiale, ces associations font la promotion de normes strictes en matière d’éthique, de formation et d’excellence professionnelle dans le but d’en faire ultimement profiter la société. CFA Montréal représente les intérêts de plus de 2700 professionnels de l’investissement par l’entremise de la sensibilisation, de la formation, de l’organisation d’événements et du perfectionnement professionnel.

CFA Institute, l’association mondiale des professionnels de l’investissement, définit les normes relatives à l’excellence professionnelle et aux titres de compétences. L’organisation fait la promotion de comportements éthiques sur les marchés de l’investissement et est reconnue comme une source de connaissances dans la communauté financière mondiale. CFA Institute regroupe plus de 168 000 détenteurs du titre CFA, répartis dans 164 marchés à l’échelle mondiale.