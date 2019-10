Franco Santoriello et Elio Arcobelli.

Le 27 septembre dernier, 350 personnes se sont donné rendez-vous à la salle de réception Amiens pour participer à la troisième Soirée Casino/Poker au profit de la Fondation Santa Cabrini.

La Presse

La soirée, dont le président d’honneur était Franco Santoriello, a fracassé le résultat de l’an dernier avec une collecte nette de 203 878$. M. Santoriello est vice-président de Santco.

Cette somme sera consacrée au fonds de construction d’un nouveau pavillon chirurgical à l’Hôpital Santa Cabrini, dont l’inauguration est prévue en mai 2025. « Déjà, architectes et ingénieurs sont à l’œuvre pour respecter cet échéance et offrir à toute la population de nouvelles installations, modernes et dotées d’une technologie médicale de pointe », déclare le président de la Fondation, Elio Arcobelli, qui est vice-résident d’Arco Tissus décoratifs.

« Un projet gagnant, essentiel au bien-être des patients de l’Hôpital Santa Cabrini» ,renchérit Franco Santoriello qui, du même souffle, souligne l’appui de la cinquantaine de partenaires et commanditaires de la soirée, avec une mention toute spéciale des partenaires majeurs tels que Santco, le Groupe Vespo, Arco Tissus Décoratifs, la Fondation Mirella & Lino Saputo, les Pompes Mega, Epsylon, Renaissance Montréal Centre-Ville, le Groupe Mach, YUL Condominiums, Pomerleau, Broccolini, Coffrages Atlantique, et le Groupe Prodem.

Désormais au nombre des événements phares de la Fondation Santa Cabrini, la Soirée Casino/Poker sera de retour en septembre 2020, dans le cadre des célébrations du 60e anniversaire de l’Hôpital Santa Cabrini.