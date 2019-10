Plus de 200 personnes, dont des employés d’Yves Rocher Canada, ont planté 1000 arbres et végétaux le 9 octobre dernier à Blainville.

Dans le cadre du projet Plantons pour la planète, la Fondation Yves Rocher, soutenue par Yves Rocher Canada, a accueilli plus de 200 participants le 9 octobre dernier pour reboiser le site des lacs Fauvel à Blainville.

En collaboration avec Nature-Action Québec, 1000 arbres et végétaux ont été plantés au total. Ce projet s’inscrit dans l’objectif de Fondation Yves Rocher qui vise à planter 100 millions d’arbres d’ici 2020.

En 2013, la Fondation Yves Rocher avait choisi le mont Royal à Montréal comme espace de plantation aux vues des pressions urbaines croissantes qu’il subit, et en raison des bénéfices de cet espace vert urbain pour la communauté.

« À l’heure où la destruction des forêts est rapide, il devient urgent d’agir. La protection de l’environnement est l’affaire de tous et de toutes les générations. C’est pourquoi la Fondation Yves Rocher s’est engagée à planter 100 millions d’arbres d’ici 2020. Nous sommes fiers de poursuivre nos activités de plantation au Québec et travaillons déjà sur deux événements en 2020 », a dit Jacques Rocher, président d’honneur de la Fondation Yves Rocher.

Ancienne carrière, le boisé des lacs Fauvel est un milieu naturel très particulier qui résulte de l’extraction de gravier à même l’Esker de Sainte-Thérèse, vestige de la dernière glaciation il y a 8000 ans.

La plantation de 1000 arbres et végétaux permettra d’augmenter la couverture végétale totale du milieu naturel tout en augmentant les sources de nourriture et d’abris disponibles pour la faune aviaire déjà très présente sur le site, en plus d’augmenter l’esthétisme du site pour les visiteurs.

« La Ville de Blainville déploie de nombreux efforts pour mettre en place des initiatives concrètes pour l’environnement, qui constitue un enjeu primordial pour le conseil municipal. Avec plus de 97 hectares de superficie, dont 3,5 km de sentiers pédestres et 2 km de pistes cyclables, le Boisé des lacs Fauvel constitue un lieu attractif pour les résidents de Blainville et des environs », a déclaré Richard Perreault, maire de Blainville. « Grâce à la plantation de ces arbres à l’entrée du site, la transition jusqu’aux lacs sera assurée dans le but de poursuivre la réhabilitation du site et rétablir, petit à petit, la présence de la faune dont plusieurs sortes d’oiseaux ».

« Cette plantation constitue un gain important pour la protection des milieux naturels dans le Grand Montréal, et particulièrement, pour la protection de l’habitat de nombreux animaux. Nature-Action Québec tient à féliciter la Ville de Blainville, la Fondation Yves Rocher et Yves Rocher Canada pour leur engagement dans la protection de ce milieu naturel d’exception riche en biodiversité. Nous sommes très fiers d’avoir accompagné ces acteurs dans le cadre de ce projet », souligne Pascal Bigras, directeur général de Nature-Action Québec.

La Fondation Yves Rocher contribue à la conduite d'actions locales et globales de conservation de la nature, de solidarité et d'éducation à l'environnement, dans plus de 35 pays du monde. Créée en 1991, la Fondation Yves Rocher oeuvre pour un monde plus vert au travers de son programme phare Plantons pour la Planète. Un lien unique existe depuis plus de 25 ans entre la Fondation Yves Rocher et Yves

Rocher : toutes les deux partagent les mêmes valeurs d’engagement, de respect et d’amour de la nature. Yves Rocher Canada soutient donc les actions locales de la Fondation.

Nature-Action Québec, avec ses 33 ans d'existence, figure parmi les organismes en gestion de projets environnementaux les plus importants au Québec. Nature-Action Québec contribue chaque année à la réalisation de nombreux projets novateurs dans plusieurs domaines qui touchent à l’environnement, et ce, en partenariat avec les municipalités, les organismes à but non lucratif, les ministères et les entreprises privées, dont Yves Rocher Canada dans le cadre d’activités de plantation d’arbres en 2019 et en 2020.