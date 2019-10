La Banque Nationale a choisi de remettre les profits de son évènement-bénéfice annuel à l’organisme les Impatients.

La Presse

Le spectacle de François Bellefeuille qui a eu lieu le 30 septembre dernier, a permis d’amasser 27 000$. Depuis 27 ans, l’organisme vient en aide aux personnes ayant des problèmes de santé mentale en offrant gratuitement des ateliers de création artistique.

Étaient notamment présents Martin Lavigne, président – Gestion de patrimoine – Financière Banque Nationale; Martin Gagnon, premier vice-président à la direction – Gestion de patrimoine et coprésident et cochef de la direction – Financière Banque Nationale, Dr Jean-Bernard Trudeau, président du conseil d’administration des Impatients et directeur général du Collège des médecins du Québec, Denis Gauthier, directeur national, Financière Banque Nationale; et Jean-François Richard, vice-président et directeur régional, Région Rive-Sud, Financière Banque Nationale.