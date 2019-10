Le 2 octobre dernier avait lieu l’évènement-bénéfice, Dans un Bain avec Béatrice Martin, en collaboration avec l’ambassadrice et le Comité Relève de la Fondation du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM).

La Presse

Un montant de 31 161$ a été amassé par de jeunes professionnels pour sensibiliser la population québécoise à ce pôle d’excellence et de fierté qu’est le CHUM.

Près de 200 personnes se sont réunies au Bain Mathieu. Ancien bain public, l’endroit est désormais reconnu pour sa sonorité d’exception et son caractère unique. Tout au long de la soirée, la montréalaise DJ Kelly, accompagnée de Nicolas Ouellet à l’animation, ont fait vibrer les convives. C’est en toute intimité que Cœur de pirate, la nouvelle ambassadrice de la Fondation du CHUM, a pris son premier bain de foule auprès des jeunes philanthropes en leur offrant une prestation unique au cœur de la salle.

« Je suis honorée de joindre ma voix à celle du Comité Relève pour propager la cause du CHUM et de ses patients! Des évènements comme celui-ci permettent de financer le progrès et l’innovation pour continuer d’offrir une expertise auprès des jeunes adultes qui se font soigner à notre Centre hospitalier », a affirmé Béatrice Martin alias Cœur de pirate.

Tous les profits amassés lors de la soirée seront remis à la Fondation du CHUM afin de contribuer aux soins, à l’enseignement, à la recherche et à la promotion de la santé.

L’évènement n’aurait pas pu avoir lieu sans la mobilisation et l’appui de tous les membres du Comité Relève, les donateurs et les précieux partenaires, Québecor, partenaire majeur du CHUM, Pomerleau et Les Productions Expert’ease. Le Comité Relève tient également à remercier ses collaborateurs MSC Croisières, Alimentation Couche-Tard, Avec Plaisirs Traiteur, Boursin, Collège de photographie Marsan à Montréal, Impression Première, Sécurité Sirois et Voyages Jean-Pierre.

La mission du Comité Relève de la Fondation du CHUM, composé de jeunes professionnels bénévoles et engagés, est de conscientiser une nouvelle génération de donateurs à cet important projet de société que constitue le CHUM. Par des activités de financement, ils contribuent à créer un fort sentiment d’appartenance à la cause de notre Centre hospitalier universitaire, afin de donner le meilleur de la santé à la population québécoise.