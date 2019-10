Un don de 37 000$, presque le double du montant de 20 000$ remis en 2018, a été remis mardi le 10 septembre à la Société Alzheimer des Laurentides.

La Presse

La somme a été recueillie par l'homme d'affaires François Marcil en augmentant de 66% de le nombre de visites guidées de son jardin privé pendant l’été. Le jardin a accueilli plus d’un millier de visiteurs.

Le Jardin de François est un parcours fleuri de plus de sept acres bordé par la rivière à Simon, situé à Saint-Sauveur dans les Laurentides. Ce jardin privé ouvre ses portes au public durant l'été au profit de la Société Alzheimer des Laurentides. Durant les deux heures de cette visite guidée, les visiteurs sillonnent des sentiers vallonnés, bordés de plus de 7000 vivaces. Plus d’un millier de rosiers, de pivoines, d’astilbes, de lys, d’hémérocalles et d’hydrangées, regroupés en massifs monochromes qui caractérisent la beauté singulière de ce jardin. Une rivière, des chutes, des sculptures, des arbres fruitiers, des pins bicentenaires et une maison dans un arbre complètent la visite.

« C'est une activité qui plait aux trois générations! Nous avons reçu plusieurs familles cet été », explique M. Marcil.

François Marcil est un homme d’affaires passionné d’horticulture et philanthrope de Saint-Sauveur. Au-delà de son Jardin, il soutient plusieurs organismes par son Souper-bénéfice François Marcil, ayant remis près de 1,5 million depuis sa création en 2005. Il est président d’Immobilier Marcil, spécialisé dans la vente de terrains, et fondateur et ex-président des 17 centres de rénovation Marcil.