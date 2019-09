Le 21 septembre dernier, des cyclistes ont parcouru les 275 km qui relient Montréal à Québec dans le cadre du Doc-Vélo.

La Presse

Pour cette 8e année, les participants s’étaient lancé un objectif de taille, celui d’amasser 100 000$ au profit de la Fondation du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM). Plus de 111 000$ avaient été récoltés en date du 27 septembre.

Les organisateurs du Doc-Vélo veulent souligner l’implication et la générosité de ces ambassadeurs et donateurs, sans qui tout cela aurait été impossible.

« Chaque coup de pédale, chaque dollar amassé, je le fais pour tous les patients du CHUM. Ce Défi est bien petit en comparaison à tout ce que surmontent, avec courage, les patients et leur famille. Pour moi, c’est redonner au suivant », a dit le cardiologue Paul Perrotte, l’un des organisateurs du Doc-Vélo.

L’autre organisateur est l’uro-oncologue Pierre Laramée. Tous deux sont médecins au CHUM. Grâce à l’appui des donateurs, le Doc-Vélo a permis d’amasser près de 534 395 $ depuis ses débuts.

Étaient également présents Me Marc M. Tremblay, chef de l’exploitation et des affaires juridiques, Québecor, et président du conseil d’administration, Fondation du CHUM; Irène Marcheterre, directrice des communications et de l’accès à l’information, CHUM; Luc Grisé, patient survivant du cancer et atteint d’une maladie cardiovasculaire; Julie Chaurette, FCPA, FCA, ASC, présidente et directrice générale, Fondation du CHUM; et Claude Meunier, porte-parole bénévole, Fondation du CHUM.

La Fondation a pour mission d’assurer au CHUM une source de financement complémentaire. C’est grâce au soutien d’une fondation qu’un établissement de santé peut accélérer son développement technologique et rayonner au plan local, national et international. La Fondation du CHUM agit comme catalyseur et force motrice dans la réalisation de la mission du CHUM grâce à une multitude d’initiatives, d’activités de collectes de fonds et à sa campagne