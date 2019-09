Les 14 et 15 septembre derniers avait lieu le MégaRelais Madame Labriski. Sur un trajet qui leur a fait découvrir toute la grande région de Québec, 40 équipes de 5 à 12 coureurs qui ont parcouru 287km.

La Presse

Madame Labriski était présente tout au long du weekend; elle a pu faire tous les départs, cumulant plus de 76km de course. Madame Labriski a été fondée par Mériane Labrie et se spécialise dans les collations santé. Le MégaRelais Madame Labriski porte ce nom depuis 3 ans.

« C’est avec un grand bonheur que nous avons vu les membres des équipes atteindre leur objectif, tous ensembles, et se féliciter de s’être dépassés! Malgré la pluie qui a été présente pour plus de la moitié de la durée de l’événement, le moral était à son meilleur! Il faut aussi souligner que cet événement n’aurait pu obtenir tant de succès cette année sans la contribution essentielle de bénévoles extraordinaires! Nous sommes prêts pour 2020 ! » annonce Manon Gaudreault, directrice générale du MégaRelais Madame Labriski.

En 2018, l’événement avait connu une montée en flèche, accueillant le double d’équipes (20 en 2017 et 41 en 2018). Cette année, le nombre d’équipes est resté stable, mais l’organisation considère pouvoir recevoir jusqu’à 50 équipes, ce qui sera l’objectif pour 2020.

L’organisation est fière d’annoncer que plus de 52 488$ ont été amassés pour la collecte de fonds qui se déroulait parallèlement au MégaRelais Madame Labriski au profit de Fillactive. C’est, entre autres, grâce à l’apport de Sandy Vassiadis, vice-présidente, communications et responsabilité corporative Saputo Inc. et d’Isabelle Verreault, vice-présidente principale, directrice générale du Québec Hill + Knowlton (toutes deux coprésidentes d’honneur) que l’objectif de 25 000$ a été dépassé de 210%.

« Nous sommes tellement ravis de voir que de généreux donateurs étaient au rendez-vous cette année pour appuyer l’organisme Fillactive via le Relais Mère/Fillactive! Ces filles et ces femmes ont pu vivre de beaux moments et concrétiser un projet important pour elles. Je le dis et je le répète : prendre soin de soi rend heureux et rempli de vie! », raconte Madame Labriski.

Le MégaRelais Madame Labriski bénéficie d’une aide financière du Secrétariat de la Capitale-Nationale, de l’Office du tourisme de Québec, de Tourisme Jacques-Cartier, de Développement Côte-de-Beaupré et de Tourisme Saint-Raymond.