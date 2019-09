La Classique de golf annuelle de la Fondation du rein se tenait le 16 septembre dernier au Club de Golf Le Royal Montréal. Elle a permis d’amasser 240 000$.

La Presse

La Classique avait lieu sous la présidence d’honneur de Stéphane Achard, premier vice-président à la direction, Entreprises et Assurances, Banque Nationale, et la coprésidence de Luciano D’Ignazio, CPA, CA, associé chez Schwartz Levitsky Feldman llp/s.e.n.c.r.l/srl, de la Dre Rita Suri, directrice, division de la néphrologie, Centre universitaire de santé McGill, ainsi que de Manu Kakkar, CPA, président de Kakkar CPA Corporation Professionnelle.

La somme amassée servira à financer la recherche, à défendre l’intérêt des patients afin qu’ils aient accès à des soins de santé de qualité et à promouvoir le don d’organes.

Comme il serait impossible de réussir un événement de renom tel que celui-là sans l’appui de commanditaires et de bénévoles dévoués, la Fondation souhaite les remercier tous de leur générosité.

Fondée en 1964, La Fondation canadienne du rein est un organisme national bénévole dont l’objectif est d’alléger le fardeau que représentent les maladies rénales pour les personnes atteintes, leurs familles et la société en général. Depuis sa création, la Fondation finance la recherche sur les maladies rénales, offre des programmes éducatifs et de soutien, facilite l’accès à des soins de qualité et sensibilise le public à l’importance de maintenir les reins en bonne santé et de consentir au don d’organes.