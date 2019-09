Plus de 275 golfeurs ont participé le 16 septembre dernier au 15e tournoi de golf annuel de la Fondation pour la recherche en chirurgie thoracique de Montréal.

La Presse

L’événement, qui se tenait au Club de Golf Saint-Raphaël, a permis d’amasser une somme de 115 000$ pour soutenir la principale mission de la Fondation, soit d’assurer l’excellence en soins cliniques, en enseignement et en recherche dans le domaine de la chirurgie thoracique à l’Université de Montréal.

« Cette importante activité de financement appelle à la collaboration d’un grand nombre de personnes. En mon nom et au nom de la Fondation, j’aimerais remercier chaleureusement les donateurs, les commanditaires de l’événement, les participants, les membres du conseil d’administration et les précieux bénévoles qui assurent le succès de ce tournoi », affirme le Dr Pasquale Ferraro, président du conseil d’administration de la Fondation et chef du service de chirurgie thoracique, département de chirurgie, CHUM.

Étaient également présent John Marcovecchio, chef de la direction de Magil Construction ; Joey Saputo, propriétaire de l’Impact de Montréal ; et Kheng Ly, président du Groupe Brivia.

Fondée en 2004 par le Dr Duranceau et le Dr Ferraro, la Fondation pour la recherche en chirurgie thoracique de Montréal mène des activités de recherche qui se déclinent de trois façons. Premièrement, elle aide les personnes atteintes de maladies pulmonaires ou œsophagiennes en leur prodiguant des soins spécialisés que ce soit en oncologie thoracique ou en transplantation pulmonaire. Deuxièmement, l'organisme amasse des fonds qui ont permis la création de trois chaires de recherche universitaires dans le but de soutenir la recherche en transplantation pulmonaire, en oncologie thoracique et en maladies œsophagiennes. Depuis sa création, plus de neuf millions de dollars auront été investis dans ces chaires de recherche. Finalement, la Fondation s'engage dans le développement durable de la Division de chirurgie thoracique de l'Université de Montréal afin de créer un environnement propice au recrutement et à la rétention de chirurgiens thoraciques académiques.