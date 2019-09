La Soirée de dégustation de vin présentée par RBC Banque Royale au bénéfice de la Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, qui a eu lieu le 5 septembre dernier, a permis d’amasser 70 000$.

La Presse

La thématique Les coups de cœur à mettre en cave, le repas gastronomique et l’attrait des Salons privés RBC situés au 41e étage de la Place Ville-Marie, ont fait de cet événement unique un véritable succès en attirant plus de 90 amoureux de vins.

«Nous tenons à souligner l’engagement exceptionnel de RBC Banque Royale qui nous accueille pour une troisième année dans ses salons privés et met à notre disposition les talents de son chef exécutif, Julien Sicuro. La vue à couper le souffle, les vins d’exceptions ainsi que la présence d’Élyse Lambert, ont fait de cette soirée un moment assurément inoubliable», ont indiqué le président-directeur général de la Fondation, Paul Bergeron, et le président du comité organisateur, Réjean Berthiaume.

Cette soirée a été animée pour une deuxième année consécutive par la sommelière de réputation internationale, Élyse Lambert. Ses exploits lui ont valu d’être invitée par le Court of Master Sommeliers à joindre son programme pour obtenir le titre prestigieux de Master Sommelier (MS). Seulement 262 individus détiennent cette distinction internationale et proviennent principalement des États-Unis et du Royaume Uni. Au terme du programme, elle est devenue la 4e Canadienne et la 1re Québécoise à obtenir ce titre convoité. Élyse Lambert partage aujourd’hui son temps entre ses mandats de sommelière consultante et ses chroniques à Radio-Canada et dans différents médias.

Étaient également présents Nadine Renaud-Tinker, présidente, Direction du Québec, RBC Banque Royale, et Bernard Pitre, président du conseil d’administration de la Fondation.

Les profits de cet événement s’ajouteront aux dons recueillis dans le cadre de la grande campagne qui viendront transformer des vies dans des secteurs qui accueillent des patients dont l’état de santé est plus vulnérable.