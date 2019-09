La Presse

Le 9 septembre dernier, la femme d’affaires Annie Fortin, présidente et chef de la direction du Groupe Structura, a présenté le projet pilote Adopreneurs, nouveau programme qui vise à encourager et stimuler les élèves du secondaire à développer leur esprit entrepreneurial.

Grâce à la collaboration de l’École secondaire Saint-Jean-Eudes, qui a tout juste débuté le projet avec les élèves de cinquième secondaire, Mme Fortin souhaite offrir la chance aux jeunes passionnés d’entrepreneuriat d’avoir accès à un programme collé à la réalité.

« Au secondaire, il y a des programmes dans différents domaines tels que le sport, la musique, les arts. Il manquait à mon avis un programme axé sur l’entrepreneuriat. Certains jeunes étudiants sont nos leaders de demain et je suis très fébrile de faire connaître cette nouvelle concentration entrepreneuriale, qui va marier la théorie, la pratique et la réalité des PME », explique Mme Fortin.

Était aussi présente à l’annonce Mélanie Lanouette, directrice de l'École secondaire Saint-Jean-Eudes.

Le programme Adopreneurs se divise en 8 ateliers thématiques académiques et en réalité PME. Ils sont animés par des professionnels du milieu des affaires et créés de concert avec les intervenants du milieu scolaire afin de compléter le cursus déjà établi dans l’école. Les ateliers traiteront entre autres des étapes fondamentales du démarrage d’une entreprise, du plan d’affaires, du marketing, des aspects juridiques, du service client et sont conçus pour préparer les élèves à vivre la réalité, les enjeux et les défis d’un entrepreneur. Des stages-réalité en entreprise font aussi partie du programme.

Ce parcours entrepreneurial est la première phase d’un projet appelé à grandir si la réponse du milieu scolaire s’avère positive. Un plan de partenariat est d’ailleurs en chantier afin de financer le tout à une plus grande échelle et depuis le lancement, cinq nouvelles écoles se sont ajoutées.

Tout au long de l’année, l’élève aura à travailler sur un projet d’affaires personnel qui sera jugé à chaque étape par un jury composé d’entrepreneurs. Une finale est prévue à la fin de l'année scolaire qui dévoilera trois finalistes. Une bourse en services professionnels sera remise aux trois finalistes afin qu’ils puissent développer leur projet entrepreneurial.



« La bourse offrira un bon coup de pouce pour démarrer en affaires, mais je souhaite aussi que les jeunes prennent conscience de toute la valeur que le soutien d’un regroupement d’affaires peut apporter à un entrepreneur en devenir ! » ajoute Mme Fortin.

La porte-parole du projet pilote est Marie-Philippe Benoît, étudiante de 18 ans au cégep en gestion commerciale. Mme Benoît cumule déjà plusieurs distinctions dans le monde des affaires. Présidente du Club entrepreneurial Ste-Foy, Grande Lauréate provinciale 2018 Forces Avenir, élève engagée Forces Avenir au secondaire, médaillée de bronze du Lieutenant-gouverneur du Québec, elle était toute désignée pour motiver les jeunes qui profiteront du programme Adopreneurs.

Entrepreneure dans l'âme et à son compte depuis l’âge de 20 ans, Annie Fortin a fait l’acquisition d’entreprises qui se spécialisent dans différents domaines pour former le Groupe Structura, comptant aujourd’hui 15 PME.