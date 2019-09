La Presse

La Randonnée de l’espoir a rassemblé des centaines de Montréalais le 8 septembre dernier au Parc Angrignon.

La Randonnée de l’espoir de Cancer de l’ovaire Canada est l’activité la plus percutante au pays pour vaincre l’un des cancers gynécologiques les plus mortels au Canada. Des milliers de Canadiennes sont atteintes du cancer de l’ovaire et 2800 femmes recevront un tel diagnostic cette année au pays.

Plus de 92 618 $ ont été récoltés grâce à cet événement. La somme sera allouée à la recherche pour éradiquer le cancer de l’ovaire ainsi qu’aux programmes et services destinés aux femmes atteintes. Le public a la possibilité de continuer à contribuer en visitant ovairecanada.org.

« Des centaines de Montrélais(e)s ont participé à la Randonnée d’espoir, mais ils se sont par-dessus tout ralliés à notre mission d’améliorer et de sauver la vie des femmes. C’est un geste décisif et important pour qu’aucune femme ne soit toute seule devant cette terrible maladie », dit Esteban Bongiovanni, directeur de Cancer de l’ovaire Canada au Québec.

Cancer de l’ovaire Canada défend la santé et le bien-être des femmes atteintes du cancer de l’ovaire, ainsi que de celles qui en sont à risque, et favorise la progression de la recherche pour sauver des vies. Il s’agit de la seule oeuvre de bienfaisance enregistrée au Canada vouée à vaincre le cancer de l’ovaire.