Des jeunes fréquentant des organismes appuyés par Centraide et la Fondation Impact de Montréal. Dans la rangée arrière : Yannick Elliott, Véronique Fortin, Julie Gagné et Craig Sauvé.

La Presse

Des milliers de jeunes en difficulté bénéficieront de plus de services grâce aux efforts des 500 employés de 26 entreprises qui ont participé à la 8e Coupe Centraide les 7 et 8 septembre derniers au Stade Saputo.

Ce tournoi de soccer a permis de récolter 305 000$ au profit de Centraide du Grand Montréal et de la Fondation Impact de Montréal, soit 12 500$ de plus que l’an dernier.

La somme versée par les participants et les entreprises permettra d’appuyer des organismes œuvrant à prévenir le décrochage scolaire et à améliorer la qualité de vie d’enfants dans le besoin. À Montréal, près d’un enfant sur quatre vit dans une famille à faible revenu.

« Cette 8e édition témoigne des valeurs de solidarité et d’entraide des entreprises qui nous soutiennent. Elle met également à l’honneur les efforts collectifs de 500 sportifs amateurs et de 100 bénévoles qui consacrent temps et énergie pour faire de cet événement caritatif un grand succès », a déclaré Yannick Elliott, vice-président développement philanthropique à Centraide du Grand Montréal.

« Nous sommes fiers de nous associer à ces généreuses organisations qui s’engagent pour une société meilleure, qui font la promotion de saines habitudes de vie auprès de leurs employés et qui mettent l’épaule à la roue pour aider les jeunes de notre collectivité », a souligné Véronique Fortin, directrice exécutive de la Fondation Impact de Montréal.

Étaient également présents Julie Gagné, vice-présidente, marketing et communications, Centraide du Grand Montréal, et Craig Sauvé, membre du comité exécutif, conseiller associé à l'habitation, vice-président de la Société des transports de Montréal, conseiller de ville du district Saint-Henri-Est–Petite-Bourgogne–Pointe-Saint-Charles–Griffintown.

Les entreprises qui tenteront de remporter la Coupe Centraide 2019 sont Banque Nationale, BLG, BMO Groupe Financier, Bombardier, CAE, Deloitte, Mouvement Desjardins, Fasken, Financière Sun Life, Gildan, Société Conseil Groupe LGS-une société IBM, Hydro-Québec, JAMP Pharma, Lallemand, Lavery Avocats, iA Groupe Financier, McCarthy Tétrault, McKesson, METRO, Norton Rose Fulbright, Pharmascience, Pratt & Whitney Canada, RBC Banque Royale, Saputo, SNC-Lavalin et Ville de Montréal.

Depuis sa première année en 2012, plus de 2,5 millions$ ont été amassés grâce à l’événement.

La Coupe Centraide 2019 est rendue possible grâce à la participation de partenaires tels que METRO et Saputo.

Centraide du Grand Montréal intervient sur le territoire de Laval, Montréal et la Rive-Sud. Près de 57 000 bénévoles sont impliqués au sein des quelque 350 organismes qu’il soutient et plus de 22 000 bénévoles se consacrent à l’organisation de sa campagne annuelle. Au Québec, Centraide est présent dans 18 régions et reçoit l’appui d’entreprises, d’institutions privées, publiques et parapubliques et de grandes organisations syndicales. Les fonds recueillis sont investis localement pour briser le cycle de la pauvreté et de l’exclusion sociale.

La mission de la Fondation Impact de Montréal est d’organiser et d’appuyer des activités qui ont pour but l’avancement de l’éducation et l’amélioration de la qualité de vie des enfants provenant de milieux défavorisés et leurs familles. Le logo de la fondation a été créé en lien avec la mission ; l’écriture enfantine rappelle la raison d’être de la fondation, les enfants, tandis que le cœur symbolise toute l’énergie et l’amour déployés pour redonner un peu d’espoir.