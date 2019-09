Le 2e Tournoi de golf Jonathan Drouin, présenté par BCF Avocats d'affaires au profit de la Fondation du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), a eu lieu le 29 août dernier au Club de golf Laval-sur-le-Lac. A cette occasion 401 118 $ ont été amassés.

Les joueurs provenaint de la communauté d'affaires et du monde culturel et sportif.

« Je suis très privilégié d'être aux côtés de Jonathan Drouin pour cette 2e édition de son Tournoi de golf au profit de la Fondation du CHUM et d'en avoir été désigné le président d'honneur. Cet évènement témoigne de l'engagement de la communauté envers la mission essentielle du CHUM, véritable emblème de la santé au Québec. Je nous souhaite de faire de ce Tournoi 2019 un autre succès retentissant pour la cause », a affirmé Mario Charpentier, associé directeur de BCF Avocats d'affaires et président d'honneur du tournoi.

Cette seconde année a su, à travers une nouvelle formule clés en main, surprendre tous nos participants au cours d'une journée sur le prestigieux Bleu de Laval-sur-le-Lac. Brunch, clinique Santé-voyage, aire de pratique, restaurateurs de rue, sans oublier la vingtaine de personnalités présentes du milieu culturel et sportif; tout était réuni pour faire de ce tournoi un incontournable de la saison.

Gracieusement vêtus par Lamour Global, tels de véritables professionnels de golf, nos invités ont profité des différentes activités organisées tout au long du parcours en compagnie de l'ambassadeur du CHUM Jonathan Drouin, le numéro 92 du Canadien de Montréal.

« Réunir sa passion pour le golf et le hockey en plus de soutenir une bonne cause, c'est possible! Cette journée est pour moi l'occasion de démontrer mon engagement envers la Fondation et me permet de sensibiliser la population québécoise à ce pôle d'excellence et de fierté qu'est le CHUM. Je suis touché de voir la générosité de nos donateurs qui nous permet d'atteindre de nouveaux sommets pour une cause qui nous touche tous, la santé! » a mentionné Jonathan Drouin.

Cette journée ensoleillée s'est poursuivie en soirée et a été animée par Michel Lacroix, la voix des Canadiens de Montréal depuis 1993. Dans le but d'amasser toujours plus de fonds pour le CHUM, Jean-Michel Anctil et Rodger Brulotte ont orchestré de main de maître la vente de lots extraordinaires à la criée clôturant ainsi le tournoi sous le signe de la bonne humeur.

« Forte du soutien de ses donateurs, de ses partenaires et de ses bénévoles de coeur, la Fondation du CHUM poursuit plus que jamais son engagement envers la cause de la santé! Cet évènement reflète, une fois de plus, la mobilisation de toute la communauté envers ce complexe hospitalier universitaire d'envergure internationale. Le succès de cette journée n'aurait pu être possible sans l'indéniable appui de notre président d'honneur, Me Mario Charpentier, associé directeur chez BCF Avocats d'affaires, de Jonathan Drouin, ambassadeur de la Fondation, ainsi que de celui des membres du Comité organisateur de cette édition », tenait à souligner Julie Chaurette, FCPA, FCA, ASC, présidente et directrice générale de la Fondation du CHUM.

Étaient également présents le Dr Fabrice Brunet, président-directeur général, CHUM, Me Marc M. Tremblay, chef de l'exploitation et des affaires juridiques, Québecor et président du conseil d'administration, Fondation du CHUM, et Marie-Laurence Berthiaume, la conjointe de M. Drouin.

La Fondation du CHUM tient ainsi à remercier tout particulièrement son présentateur, BCF Avocats d'affaires ainsi que ses partenaires, Québecor, Intact Assurance, Lamour Global, Collectif Santé Montréal, Fédération des médecins spécialistes du Québec, Fondation Air Canada, Fondation J.B.J. Fortin, Gestev, Groupe Sélection, ISOLOGIC Radiopharmaceutiques Novateurs, Minogue Medical Inc., Optimum Gestion de placements Inc., Pomerleau, Raymond Chabot Grant Thornton, RDS, TELUS, TVA Sports, Université de Montréal, Thomson Reuters et Hermes Solutions Médicales.

La Fondation remercie également ses collaborateurs, Brault & Martineau, Casino de Montréal, Clif, ESKA eau de source naturelle, Fédération des producteurs d'oeufs du Québec, Aliments Fontaine Santé Inc., Leclerc et filles, fleurs, fruits et légumes, Molson Coors, Monette Barakett, Monsieur Crémeux, Pizzaioli Traiteur, Silverstar Montreal, Toitures Hogue inc. et Y Kombucha.

La Fondation a pour mission d'assurer au CHUM une source de financement complémentaire. C'est grâce au soutien d'une fondation qu'un établissement de santé peut accélérer son développement technologique et rayonner au plan local, national et international. La Fondation du CHUM agit comme catalyseur et véritable force motrice dans la réalisation de la mission du CHUM grâce à une multitude d'initiatives, d'activités de collectes de fonds et à sa campagne majeure de financement.