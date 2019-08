Depuis maintenant 29 ans, les employés de la Banque Nationale en Estrie tiennent un tournoi de golf annuel au Club de golf du Mont Orford. Le 28 août dernier, ce tournoi annuel a permis de recueillir 100 000$ au profit de la Fondation Claude-Durocher.

Cet organisme vient en aide aux citoyens de la région atteints du cancer ainsi que leur famille. C'est la 10e année du Tournoi marquée par le partenariat entre cette Fondation et la Banque.

La Fondation Claude-Durocher propose un programme d'aide financière qui s'adresse aux personnes atteintes de cancer et dont la situation financière est critique ou s'est grandement détériorée à cause des frais engendrés par la maladie.

Ce programme compte de nombreux objectifs : venir en aide à plus de 100 personnes et leur famille chaque année; offrir un support financier aux personnes atteintes de cancer et pouvant être renouvelé aux deux ans; conserver le processus de demande de fonds simple, rapide et efficace; recueillir des dons afin d'assurer la pérennité du programme; et verser 100% des montants à des personnes résidant en Estrie.

Le tournoi a rassemblé 160 joueurs séparés en 40 quatuors, dont cinq composés de représentants de la Banque Nationale, ainsi que 25 employés bénévoles. Étaient notamment présents Stéphane Blais, directeur SAE Sherbrooke, Banque Nationale; Mario Beaudoin, président de MB Capital Inc. et de La Fondation Claude Durocher; Dominique Larose, conseiller, Financière Banque Nationale; et Sébastien Ruette, conseiller, Financière Banque Nationale.