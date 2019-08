Deux mécènes, Ariane Riou et Réal Plourde, ont fait le 29 août dernier la donation de leur grande résidence d'été de Métis-sur-Mer au Festival international de jardins des Jardins de Métis, qui en fera une résidence d'artistes, « La Maison d'Ariane », pour les créateurs de diverses disciplines.

Cela fait maintenant 15 ans que le couple Riou-Plourde est propriétaire de cette maison lovée dans un jardin au bas d'un cap, face au fleuve.

Ce geste philanthropique, original et unique, et encore peu commun dans notre société, permettra aux Jardins de Métis d'accueillir des créateurs de diverses disciplines dans ce haut lieu de villégiature qu'est Métis-sur-Mer. La maison dispose de cinq chambres, deux grands salons et une véranda donnant sur un petit ruisseau. Entièrement meublée, la valeur de la maison est de 378 000$, soit la plus importante donation faite au Festival international de jardins, qui fête ses 20 ans cette année.

La Maison d'Ariane s'inscrit dans un ambitieux projet lancé récemment par les Jardins de Métis, l'Atelier du futur, un hub créatif qui sera mis en place dès l'an prochain.

« Lorsque M. Reford nous a proposé de faire le don de notre maison, nous avons trouvé l'idée audacieuse, a dit Mme Riou. Après réflexion, nous avons accepté, car pour nous, elle représente un juste retour à notre milieu d'origine qu'est le Bas-St-Laurent. Nous aimons aider et soutenir les organismes qui favorisent le dynamisme de la région par des projets artistiques, culturels et autres. Nous avons accepté parce que nous apprécions grandement les Jardins de Métis ainsi que le Festival international de jardins, tout en étant assurés que l'on continuera à préserver le cachet de cette maison centenaire et à bien l'entretenir. Nous sommes convaincus que les artistes, concepteurs, designers et invités y trouveront une source d'inspiration et contribueront par leur talent à faire rayonner les Jardins de Métis. Nous souhaitons que tous ceux qui y résideront y trouvent autant de plaisir que nous en avons eu. Cette maison respire le bonheur et elle continuera de nous habiter encore longtemps! »

Alexander Reford est directeur des Jardins de Métis et du Festival international de jardins.

« Les Jardins de Métis et le Festival international des jardins accueillent des designers de nombreux domaines dans la région depuis plus de deux décennies, a dit M. Reford. L'ouverture de la Maison d'Ariane nous permettra d'élargir notre portée, de recevoir davantage de créateurs et d'offrir des possibilités uniques d'incubation de projets dans les communautés voisines. Les premiers créateurs seront invités à participer à une résidence en cuisine, unique en son genre au Canada. Ce sera l'occasion de réunir des chefs de tout le pays et de les mettre en contact avec les produits et les ressources alimentaires de la région. Cela fait partie de notre mission et de notre nouveau mandat, qui est de susciter de la créativité dans la communauté et de favoriser les échanges qui animeront la région et contribueront à sa santé environnementale et à son avenir économique. Je suis très reconnaissant à Ariane Riou et Réal Plourde pour leur soutien extraordinaire. »

Ariane Riou provient du milieu de la santé, où elle a travaillé, entre autres, avec des sages-femmes en Afrique et exercé sa carrière en santé publique. Elle est cofondatrice de la Maison de soins palliatifs de Laval où elle continue de s'impliquer bénévolement depuis 20 ans.

Réal Plourde est administrateur de sociétés et cofondateur d'Alimentation Couche-Tard. Son leadership et ses grandes connaissances de l'industrie ont été des facteurs-clés permettant un positionnement prédominant de la compagnie au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Le couple, via la Fondation Ariane Riou et Réal Plourde, soutient depuis de nombreuses années divers organismes dont ceux venant en aide aux personnes en fin de vie, itinérantes ou les jeunes en difficulté, et également les organismes du milieu de la santé, de l'éducation ainsi que du domaine des arts et de la culture.

Le Festival international de jardins est reconnu comme la plus importante manifestation de jardins contemporains en Amérique du Nord et l'un des principaux festivals de jardins à l'échelle mondiale. Depuis 2000, plus d'un million de personnes ont découvert quelque 180 jardins contemporains conçus par des créateurs en provenance d'une quinzaine de pays. Cet événement artistique et touristique offre aux visiteurs la chance de découvrir des lieux inspirants qui permettent une interaction entre les arts visuels, l'architecture, le design, le paysage et l'environnement. C'est un rendez-vous annuel incontournable pour tous les amateurs de jardins contemporains et pour les concepteurs impliqués dans une réflexion sur le renouvellement de cet art.

Les Jardins de Métis sont situés au confluent du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Mitis dans l'est du Québec. Conçus par Elsie Reford de 1926 à 1958, ils figurent au palmarès des jardins nord-américains les plus réputés. Ouverts au public depuis 1962, ils regroupent des collections de plantes indigènes et exotiques, et sont reconnus à l'échelle internationale comme une oeuvre d'art horticole exceptionnelle. Lieu historique national du Canada et site patrimonial du Québec, les Jardins de Métis constituent un arrêt incontournable pour tous ceux qui visitent la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent. Quelque 60 000 visiteurs y sont accueillis chaque année. Hydro-Québec est partenaire des Jardins de Métis depuis 1999.

Les Jardins de Métis et le Festival international de jardins seront ouverts tous les jours, jusqu'au dimanche 6 octobre.