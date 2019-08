Le 16 août dernier, la Fondation Mira a tenu sa 16e Randonnée de vélo annuelle, organisée en collaboration avec IG Gestion de Patrimoine.

L'événement a permis d'amasser 147 155$ pour la Fondation Mira, soit plus de 30 000$ au-dessus de l'objectif qui avait été fixé. Il a aussi rassemblé un nombre record de 160 cyclistes.

Chaque cycliste devait amasser une somme de 500$ en dons pour Mira, objectif qui a été largement dépassé pour la plupart d'entre eux. « C'est une joie de constater que les années passent, mais que l'événement continue de prendre de l'ampleur et d'attirer toujours plus de cyclistes. Qu'ils roulent individuellement ou en équipe, les participants se motivent entre eux à dépasser les objectifs qu'ils se sont fixés et ça me touche énormément. Nous avons déjà très hâte à la 17e édition ! » mentionne Nicolas St-Pierre, directeur général de la Fondation Mira.

Étaient également présents Sara Pontbriand, responsable, Communications et image de marque, Fondation Mira; Fernand Loiselle, Pl.Fin., directeur régional, Bureau régional Montréal Centre-Ville, IG Gestion de Patrimoine; Christine Décarie, CFA, vice-présidente principale et gestionnaire de portefeuille chez Placements Mackenzie; Paul Bourque, CA, président, chef de la direction par intérim et chef de la direction financière Technologies Interactives Mediagrif; Mireille Lavertu, coordonnatrice - Développement et organisation d'événements, Fondation Mira; et Marie-Neige Filteau, coordonnatrice administrative aux événements, Fondation Mira.

Cet événement est rendu possible grâce aux partenaires suivants : IG Gestion de Patrimoine, Médiagrif, Intact Assurance, Québécor, Lassonde, Dentons, Financière Banque Nationale, BMO Gestion de Patrimoine, Biron et Mondou.

La Fondation Mira poursuit l'objectif d'accroître l'autonomie et l'inclusion sociale des personnes vivant avec un handicap visuel ou moteur ainsi que des jeunes présentant un trouble du spectre de l'autisme, en leur fournissant gratuitement un chien entraîné pour répondre à leurs besoins. Depuis sa création en 1981, plus de 3500 chiens ont été remis gratuitement à travers ses trois programmes. Mira ne reçoit aucune subvention du gouvernement et se finance uniquement grâce aux dons du grand public, du secteur privé et d'activités de financement.