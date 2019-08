Le 15 août dernier avait lieu la 26e Classique Cyclo-golf, la traditionnelle journée de golf et cyclisme de la Société de recherche sur le cancer. 201 000$ ont été amassés en soutien aux projets de recherche sur le cancer les plus prometteurs au Canada.

La Presse

Pour l’occasion, près de 150 personnes ont fait le déplacement au Club de golf Elm Ridge, à l’Île-Bizard, pour démontrer leur soutien à la recherche sur le cancer. « Nous tenons à transmettre nos plus vifs remerciements à tous nos participants et partenaires qui rendent possible cet événement depuis tant d’années. Ensemble, c’est plus de 4 millions de dollars qui ont été amassés et investis dans la recherche de pointe au Canada. C’est grâce à l'infaillible soutien de la communauté que nos chercheurs ont les moyens de travailler à déjouer le cancer », déclare Sonia Chatoyan, directrice du développement à la Société de recherche sur le cancer.

Cette Classique 2019 s’est également avérée porteuse de nouveauté. En effet, parallèlement à l’événement de Montréal, des chercheurs de l’Université Sherbrooke ont organisé pour la première fois le volet Vélo – Sherbrooke de la Classique Cyclo-golf. Plus de 40 cyclistes se sont rassemblées à Sherbrooke pour pédaler et soutenir les efforts de collecte de fonds de la Classique Cyclo-golf.

« L'année passée, une équipe de notre faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke a participé à la Classique Cyclo-golf à Montréal. Cette expérience nous a donné envie d'organiser notre propre collecte de fonds pour contribuer à la lutte contre le cancer, menée par la Société depuis bientôt 75 ans. Nous avons l'intention d’en faire un événement annuel à Sherbrooke », explique Darel Hunting, professeur-chercheur à l’Université de Sherbrooke.

Étaient également présents Peter Clair, Banque Scotia, Services bancaires commerciaux; Peter McCarthy, BMO Assurance; Philippe Huneault, Bank and Clients PLC et membre du conseil d'administration de la Société de recherche sur le cancer; Silvy Joncas, Contact Amérique Carlson Wagonlit; Jean Poliquin, Financière Banque Nationale; Benoît Roberge, Dunton Rainville, Avocats; Eli Abou-Chacra, RBC Dominion valeurs mobilières; et Maxime Pridmore, Dunton Rainville, Avocats.

Fondée en 1945, la Société de recherche sur le cancer est le premier organisme canadien consacré entièrement au financement de la recherche sur tous les types de cancer. Depuis sa création, la Société a soutenu des milliers de chercheurs qui ont effectué des avancées importantes dans la prévention, le dépistage et le traitement du cancer. Grâce à la générosité de partenaires et donateurs à travers le Canada, la Société a distribué plus de 155 millions$ en subventions de recherche depuis l’an 2000.