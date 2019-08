258 900$ pour Mira

La collecte de fonds s'est tenue du 1e juin au 14 juillet derniers aux caisses des 97 magasins de la bannière Super C. Les clients étaient invités à ajouter un don à leur facture d'épicerie.

Étaient notamment présents Loïc Cloutier, vice-président, opérations, Super C; Sophie Labrosse, directrice, exécution de détail et expérience client, Super C; Nicolas St-Pierre, directeur général, Mira; et Sophie Gélinas, chef marketing, Super C.

Fondé en 1981, Mira est un organisme à but non lucratif offrant gratuitement des chiens guides et des chiens d'assistance à des personnes vivant avec des déficiences visuelles, motrices ainsi qu'aux jeunes présentant un trouble du spectre de l'autisme (TSA).